聚達創投深耕十年 成績亮眼

聚達創投成立滿十年，由於創辦人之一是廣達（2382）董事長林百里次子林宇輝，連繫了台灣科技業、家族辦公室等投資圈，他與另一位創辦人、矽谷資深投資者喬國筌共同在2015年成立聚達創投，在創投圈深耕十年，著重資訊硬體的利基。

他們投資的24個案子中，已有八個企業陸續在國內外上市，包括2021年在那斯達克上市的納維半導體（Navitas Semiconductors）、2021年被輝達收購的高解析度地圖新創DeepMap，將以SPAC上市的自動駕駛卡車公司Plus、6月中旬在台灣掛牌的意騰科技等，寫下亮眼成績。

林宇輝分享過去十年經驗，聚達創投初期，2015年資金正追逐App、電商等服務，他們堅持做美國尖端硬體新創的投資，建立在新創與硬體的網路與人脈。