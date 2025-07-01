林百里次子林宇輝 打造「四贏」創投…要成立策略型基金

廣達（2382）董事長林百里次子、聚達創投（MESH Ventures）共同創辦人林宇輝昨（30）日表示，將在台灣成立策略型基金（Thematic Fund），建立自有平台邀請家族辦公室投資者、企業創投加入，為投資者量身打造對美國頂尖新創的投資計畫。

聚達創投由林宇輝與矽谷資深創投家喬國筌共同創辦，昨天在台灣與媒體分享發展歷程與未來規劃。林宇輝提到，上述計畫將可協助台灣科技業提前看見未來三至五年的創新趨勢，提早布局技術，平台初期已有光寶、瑞儀兩家科技公司參與。

林宇輝表示，結合先前的共投理念，聚達創投今年推動針對企業技術需求量身訂製的策略型基金，協助台灣科技業與美國新創策略合作，強調企業技術開發、產品創新、客戶導入等非財務性回報，以「看得到、看得懂、投得到、投後管」四階段價值鏈幫助投資者有效降低風險、放大報酬，並協助美國頂尖新創能夠與台灣供應鏈合作創造實質價值。

喬國笙則指出，聚達創投明年投資目標將瞄準資料中心、太空、空間運算及機器人，AI終端硬體也是關注的方向。

林宇輝表示，聚達創投過去十年專注於電子產業創新，堅持深耕硬體與供應鏈領域，累積出跨國網絡與信任資源，找到可投資的好案子，更獲得摩根士丹利的肯定，雙方共同推動創投投資計畫，合作金額超過3,000萬美元。

目前聚達創投管理三個主要基金及眾多特殊目的公司，每年投入資產達5,000萬至1億美元。

林宇輝說，聚達創投2023年推出全新的Syndicate（共投）模式，以Deal-by-Deal方式募集資金，讓投資人可根據興趣彈性參與，首年即募集國內外家族辦公室與產業法人約5,300萬美元資金，以聚達創投篩選與協作挑選重要新創，降低傳統創投的資訊不對稱問題，也讓投資更加靈活、拓展合作夥伴範圍，擴大產業影響力。

Syndicate模式首年投資規模達5,300萬美元，去年投資的四家新創估值增長最少也有40%，累積投資逾1億美元。今年也計畫投資相近的額度，建立涵蓋新創企業、台灣供應鏈、投資人與平台的「四贏」合作架構。