市場點出智慧戒指三個挑戰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

繼三星之後，蘋果也傳出將開發智慧戒指，藉此添增穿戴式裝置全新成長動能。不過，業界憂心，智慧戒指其實已問世好一陣子，始終無法成為市場主流，未來蘋果勢必會面臨苦無殺手級應用、功能重疊與量產難度高等三大挑戰。

據悉，目前市面上的智慧戒指主要整合心率感應器、加速度感應器與體溫感應器，進而達到睡眠分析功能，並透過睡眠AI演算法，提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳與呼吸速率等數據，協助瞭解自我睡眠模式。

業界人士指出，現階段智慧戒指的功能仍偏單一化，而類似睡眠分析的功能，其實智慧手環或者智慧手表也能做到，因此智慧戒指的主要功能其實與其他穿戴式裝置有高度重疊，加上了少了螢幕輔助，價格也不菲，自然難成市場主流。

此外，由於每個人的戒圍都不同，因此品牌廠的智慧戒指產品也必須推出各種不同尺寸，進而讓量產難度提高，不容易達到經濟規模，致使終端價格無法進一步壓低。

業界人士認為，若能解決上述三大挑戰，智慧戒指的銷售量就有機會像智慧手表、智慧手環，若無法徹底解決，則至少要有新的殺手級應用，才能讓消費者埋單。

蘋果 智慧手環

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