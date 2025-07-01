蘋果傳打造智慧戒 台積、鴻海、台亞、中探針等將受惠

據外電消息指出，蘋果正在考慮開發新的穿戴式裝置，專案內容推測與智慧戒指有關，但尚未有具體上市時程與硬體規格；市場認為，以蘋果的品牌影響力，有助於智慧戒指市場滲透率擴大，並帶旺台積電（2330）、鴻海、台亞、中探針等穿戴式裝置概念股。

針對蘋果市場布局，彭博社近期發表分析文指出，蘋果目前在穿戴式裝置的營收已開始下滑，未來很可能會持續下降，勢必要推出新品來挹注該業務成長，而智慧戒指是一個不錯的選項。

此外，智慧戒指能為蘋果的穿戴式產品線注入更多全新活力。業界人士指出，若蘋果在應用方面，能讓智慧戒指能與智慧手表互相呼應，就能增加新的賣點，同時也可吸引對智慧手表已感到乏味的用戶。

更重要的是，隨著用戶愈來愈注重生活品質，並期盼減少螢幕使用時間，智慧戒指有機會扮演關鍵角色，提供用戶必要資訊的同時，還能讓用戶降低對智慧手機的依賴程度。

事實上，目前市面上已有不少業者推出智慧戒指，包括Oura、三星、Ultrahuman等品牌業者都已有布局此一市場；其中，三星因市場定位與蘋果較為類似，因此發展狀況備受市場關注。

據悉，三星智慧戒指今年初已在台灣上市，建議售價為12,999元，共有鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金等三色與11種尺寸可供選擇，但實際銷售量並未對外公布。

業界人士認為，雖然智慧戒指沒有螢幕與應用操作能力，但其在配戴舒適度、續航力與隱私性上具備明顯優勢，且戒指更容易融入用戶日常各種服裝搭配，若以強化品牌影響力的角度來看，該產品仍有一定的吸引力，只是銷售量仍無法與智慧手表或智慧手機相提並論。

至於供應鏈方面，由於智慧戒指仍必須搭載晶片與感測器，加上必須經過組裝，因此台積電、鴻海、台亞、中探針等穿戴式裝置概念股，均有機會打入蘋果智慧戒指供應鏈，挹注未來業績成長。