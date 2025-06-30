聚達創投十年有成！合作伙伴廣達、光寶、瑞儀齊聚見證

電子業創新投資關鍵推手MESH（聚達創投集團）30日歡慶成立十周年，並首度舉辦「聚焦電子創新、引領科技通達」論壇，吸引國際知名新創獨角獸Tenstorrent和CesiumAstro，而重量級產業夥伴瑞儀（6176）、廣達（2382）及光寶科（2301），還有來自亞太地區的多個家族辦公室代表，大約近200位貴賓齊聚一堂，共同見證MESH深耕電子產業創新的十年里程碑。

MESH成立於2015年，是聚焦電子產業創新的創投集團，管理涵蓋種子輪到C輪的三個主要基金及眾多特殊目的公司（SPVs），每年投入資金可達5,000萬至1億美元。MESH自創立以來即專注於協助潛力電子產業新秀鏈結台灣電子供應鏈，為新創企業創造產品落地的領先優勢，投資案例目前已累積多達24家，包含近期將以SPAC上市的自動駕駛卡車公司Plus、6月中旬甫於台灣上市的意騰-KY（7749），以及2021年獲輝達（NVIDIA）收購的高解析度地圖新創DeepMap等，盼持續為全球電子產業創新挹注動能，驅動全球科技未來發展。

MESH創辦人暨董事總經理林宇輝表示，「台灣在電子製造領域擁有全球最完整且具競爭力的供應鏈體系，這也代表著我們得以提供技術落地與進入量產的關鍵能力，我們也一直以來都看好硬體創新與台灣供應鏈結合的強大優勢，因此MESH從成立第一天到現在初衷不變，即是讓全球具潛力的電子產業新秀，得以遇見並找到正確的供應鏈夥伴，為這些新創企業創造發展優勢與成長動能。」林宇輝透露，賦能投資人深度參與科技創新，也是MESH經營團隊自過去十年來的另一大願景，他強調，團隊希望運用自身深厚的投資專業與產業洞察，打造以知識共享為核心的投資環境，做家族辦公室與企業創投的最佳投資夥伴。

事實上，MESH由具備電子供應鏈實務經驗的林宇輝（Sam）及深耕科技投資領域的喬國筌（Edward）共同領軍，擔任創辦人暨董事總經理。林宇輝熟悉供應鏈與家族辦公室投資模式，挾逾10年的投資歷練，為MESH在亞洲地區建立深厚的策略合作夥伴關係；喬國筌則擁有17年的科技創投和電子產品開發經驗，擅長研究並識別電子產業創新的關鍵技術突破。其餘核心成員亦擁有多年產品開發、策略投資與技術研究經驗，精準回應創投流程的技術與商業需求。

林宇輝表示，MESH團隊長期深耕以台灣電子供應鏈與科技製造體系為核心的產業生態系，並以獨家的技術建構出橫跨晶圓代工、IC設計至ODM廠商的「MESH NETWORK」，成功協助新創公司在生態圈中，找到屬於自己的專屬定位與角色，同時也藉由與台灣電子供應鏈資源的無縫串聯，大幅縮短突破性技術的上市時間，實際協助供應鏈夥伴搶先掌握新一代關鍵技術，強化在新興市場的競爭優勢，領先其餘對手。

MESH的投資布局緊扣電子業核心動能，代表投資案例，包含AI晶片設計大廠Tenstorrent、太空通訊新創CesiumAstro、專注氮化鎵功率晶片設計納微半導體（Navitas Semiconductor）及邊緣AI低功耗解決方案先驅意騰等。MESH創辦人暨董事總經理喬國筌表示，MESH團隊過去十年來致力於打造潛力新創、投資人與供應鏈三方無縫協作的電子產業創新投資生態系，透過台灣電子供應鏈世界級設計與製造能力的無縫串接，我們得以充分協助新創公司強化市場競爭力與資本化潛力。

喬國筌指出，團隊採用這樣的精準投資策略，也讓我們獲得多家國際知名獨角獸新創青睞，選擇MESH做為其步入資本市場的首選。隨著台灣在AI浪潮下成為硬體設計與製造重鎮，未來我們將加速為電子產業創新挹注動能，讓更多電子產業新秀的創新技術得以落地實現。團隊在協助新創公司加速量產製造、與台灣供應鏈合作的同時，MESH也賦能企業創投（CVC）與家族辦公室深度參與科技創新投資。而MESH的目標不只是投資人成為參與科技投資的加速器，更是引領投資佈局升級的關鍵夥伴。

喬國筌表示，MESH不同於傳統創投思維，顛覆電子與科技產業的既有投資模式，推動「主動式、學習型參與」的投資文化，讓投資人成為深入參與技術與產業趨勢的實踐者。針對家族辦公室等希望參與高門檻科技投資的族群，MESH提供具備專業視角與彈性操作的解方，協助其在無需自建龐大團隊的情況下，即可掌握從案源發掘、技術驗證、產業比對、財務分析到投後管理的完整投資操作鏈。

此外，旗下平台也同時整合了電子供應鏈與多家全球科技巨擘的顧問團隊與研究資源，協助投資人建立清晰的產業視野與決策基礎，輕鬆布局電子與科技創新。展望未來，MESH強調，團隊將持續深耕台灣電子供應鏈優勢，並運用產業最前線的實務歷練，帶領更多潛力新創拓展全球市場，加速擴大全球電子產業創新投資生態系。在此同時，MESH也將持續升級和深化科技投資解方，加強對投資人對科技創新的參與及連結，與新創團隊、電子供應鏈及投資夥伴共創全球電子產業的下一個黃金十年。