泰鼎連續9年自願編制發布永續報告書

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）30日發布2024年永續報告書（Sustainability Report），以提升資訊透明度為目標，自2016年起每年自願編制並發行中、英文永續報告書，歷年報告書揭露於官網ESG專區，方便國內、外利害關係人隨時參閱。

泰鼎提到，2024年永續報告書參照全球永續性報告協會（GRI）頒布之準則編制，同時參考了聯合國永續發展目標（SDGs）、金融穩定委員會（FSB）氣候相關財務揭露（TCFD）框架與永續會計準則委員會準則（SASB）作為報導原則。本報告書亦取得法標國際認證股份有限公司依據AA1000保證標準所出具的保證意見聲明書。

環境永續

泰鼎提到，2024年再生能源使用比例已突破3%，貢獻減碳量近5,000噸，展現綠色轉型的階段性成果。同年已完成建置的太陽能發電系統裝置容量已達8.3MWp，預估每年可額外減碳超過6,000噸。該方案源自2021年底啟動之泰鼎綠色專案（GREEN Project），以提高再生能源替代比率、強化水資源管理為目標，滿足未來工廠用水用電需求。此外，工廠節能方案（Lean Project）和內部節能目標（FA Goal）均按計畫順利進行，2024年相關設備運作的能源消耗已減少達13%，每年可節省超過21,600MWh的用電量。

泰鼎提到，社會參與方面公司致力於營造幸福職場與多元包容文化，全體員工中女性比例達57%，充分反映性別平等承諾。2024年員工平均受訓時數超過40小時，涵蓋品質管理、職業安全及新人訓練等多元課程。持續通過ISO 45001職安管理系統認證，定期實施消防演練及健康體檢，提升員工安全意識與應變能力。此外，2024年持續推動多項公益專案，包括支持當地學校發展與醫療資源，強化與員工及地方社群的長期合作關係。

泰鼎提到，公司治理公司董事會設有一席女性董事，並已成立半數成員由獨立董事組成之永續發展委員會，進一步提升永續治理獨立性。在今年4月剛出爐的公司治理評鑑結果，連續第3年評鑑分數破百，名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續兩年進入前5%。在國際認證方面，今年5月再次通過SGS (Thailand) 頒發的ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，並進行ISO/IEC 27001資訊安全管理系統認證的更新。

此外，泰鼎提到，公司在2024年CDP水安全問卷獲B級管理評級，並多次榮獲亞洲企業商會頒發的AREA獎項。未來，將持續實踐企業永續經營，以最堅定的腳步在ESG道路上前行。