快訊

新竹綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

獨／國造「華陽垂直發射系統」 海劍二彈箱構型首曝光

2025全球最安全航空公司出爐！台灣僅1家入榜 冠軍是它

日經：台灣晶圓代工二哥聯電 力拚先進製程瞄準6奈米

中央社／ 台北30日綜合外電報導
聯電。圖／聯電提供
聯電。圖／聯電提供

「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲悉，台灣第2大晶圓代工業者聯電（UMC）正評估進軍先進製程生產的可行性，這個領域目前主要由台積電、三星和英特爾主導。

4名人士透露，聯電正探索未來的成長動能，可能包括6奈米製程晶片生產。6奈米製程適用於製造用於Wi-Fi、射頻（RF）和藍牙的先進連接晶片、應用於多種場景的人工智慧（AI）加速器，以及用於電視和汽車的核心處理器。

多個消息來源透露，聯電也在探索合作選項，例如擴大與美國晶片製造商英特爾（Intel）在12奈米製程生產的合作。雙方定於2027年之前在美國亞利桑那州開始合作，包括6奈米技術。

聯電財務長劉啟東告訴日經亞洲，聯電持續探索更先進的製程技術，但他也指出，要取得有意義的進展，將取決於夥伴關係和合作，以減輕財務負擔。

劉啟東拒絕評論聯電是否會在目前的12奈米製程之外，擴大與英特爾的合作。英特爾拒絕回應日經亞洲的置評請求。

3名消息人士說，擴大先進製程封裝業務是聯電正在探索的另一個領域。

聯電是世界第4大晶圓代工廠，隨著美中緊張關係加劇，聯電正面臨來自中國的壓力，因為中國推動半導體生產在地化以及扶植中芯國際（SMIC）等本土企業。

從營收來看，中芯國際已超越聯電成為世界第3大晶圓代工業者，且其市值是聯電的3倍，這歸功於中國的內需和雄厚的資金。

1名供應鏈主管說，聯電已經意識到成熟製程半導體領域競爭日益激烈，為了保持市場地位與競爭力，它迫切需要尋找新的成長催化劑。

這名主管表示，由於中國推動半導體生產在地化，聯電的一些中國晶片開發商客戶將訂單轉移到當地晶圓代工業者。這種趨勢使得聯電更加迫切需要探索新的機會。

然而，許多業界高層說，聯電進軍6奈米生產的最大障礙，是需要龐大的資本支出。另外，找到足夠的客戶來使用這些額外產能也將是一項挑戰。

劉啟東說，如果進軍先進製程，公司將採取更「輕資產」（asset-light）的模式，尋求合作夥伴分擔負荷，而不是自行投資額外設備。

由於成熟製程半導體的需求回升速度低於預期，聯電今年的資本支出僅為18億美元。中芯國際的資本支出則維持在70億美元以上。

聯電是成熟製程半導體的主要製造商，服務對象涵蓋各類客戶、產業及應用領域，其客戶包括高通（Qualcomm）、聯發科、瑞昱、英飛凌（Infineon）和德州儀器（Texas Instruments）等全球晶片開發商。

聯電 晶圓代工廠

延伸閱讀

台積電（2330）先進製程「一個人的武林」 英特爾追不上！網酸：川普要氣炸

英特爾與宏碁智醫合作 透過AI PC將眼部病變檢測時間大幅縮短

蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決

相關新聞

涉系統性缺失 數發部重罰臉書1500萬元

針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook平台，經數位發展部調查發現，該平台廣告服務有系統性的缺失...

新台幣重貶7.22角 半導體業者：有利業外匯損減少

央行今天午後出手調節，新台幣兌美元收在29.902元，重貶7.22角，貶幅達2.41%，寫下24年來單日最大貶幅。半導體...

日經：台灣晶圓代工二哥聯電 力拚先進製程瞄準6奈米

「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲悉，台灣第2大晶圓代工業者聯電（UMC）正評估進軍先進製程生產的可行性，這個領域...

電腦業「非主管」最新薪資中位數曝光 神基156.5萬元居冠

上市櫃電腦及周邊設備業「非主管」年薪中位數出爐！2024年冠軍是神基（3005）每位非主管員工薪資中位數為156.5萬元...

電子五哥「非主管」年薪漲幅排行大洗牌 廣達逆襲居冠

證交所每年6、7月都會公布前一年度「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，而根...

遭數發部重罰1,500萬元 臉書：持續針對問題努力改善

Meta旗下Facebook（臉書）在台灣因為廣告資訊揭露的系統缺失，30日被數發部重罰1,500萬元。Meta發言人表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。