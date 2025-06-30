電腦業「非主管」最新薪資中位數曝光 神基156.5萬元居冠

上市櫃電腦及周邊設備業「非主管」年薪中位數出爐！2024年冠軍是神基（3005）每位非主管員工薪資中位數為156.5萬元，第二名是板卡廠華擎（3515），每位非主管員工薪資中位數為152.7萬元，第三名是建碁（3046）員工薪資中位數為149.7萬元，第四名則是廣達（2382）中位數高達149萬元，而雙A大廠華碩（2357）147.3萬元，名列第5。

根據公開資訊財務報告的非主管員工薪資中位數資訊，去年上市櫃電腦及周邊設備業最新「非擔任主管職務之全時員工資訊」顯示，員工薪資「中位數」超過百萬的公司，一共有23間公司，相較去年21間而言，至少增加了2間大廠，而除了以上的前5名之外，其餘第6名至第20名大廠的薪資中位數，由高而低分別是：

宏碁（2353）的143.9萬元

圓剛（2417）的138萬元

仁寶（2324）的134.8萬元

承啟（2425）的129.2萬元

微星（2377）的128.6萬元

樺漢（6414）的125.6萬元

緯創（3231）的125.3萬元

光寶科（2301）的124.6萬元

和碩（4938）的123.5萬元

倚天酷碁-創（2432）的120.7萬元

佳世達（2352）的119.2萬元

藍天（2362）的111.6萬元

研華（2395）的110.4萬元

神達（3706）的108.8萬元

奇鋐（3017）的106.4萬元

若以「非主管」員工平均薪資來排列的話，這次則由華碩以薪資平均數 183.7萬元逆襲奪冠，而去年冠軍神基則以179.5萬元卡位第二，緊接著由華擎、廣達排在第4、5名，而第6名則是技嘉，排序競爭相當激烈，也引發市場的關注。