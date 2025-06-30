掌握政府數位商機 中華電強打 AI、衛星等關鍵領域

為掌握各級政府單位掌握數位變革契機，中華電（2412）表示，30日舉辦「2025政府機構數位技術應用研討會」，聚焦生成式AI智慧服務、多軌衛星應用、雲端加密分持及零信任資安等關鍵議題，期盼攜手政府機關，共同擘劃韌性數位未來。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，現在是數位化且迅速發展的時代，政府機構面臨著許多挑戰與機遇，特別是在持續不斷的數位轉型過程中，整合多元技術與應用框架、發揮整體綜效，顯得尤為關鍵，中華電信將持續以科技創新力，攜手政府單位共同為民眾創造更便捷、更安全的智慧生活。

中華電信研討會以「政務升級2.0：應用生成式AI打造及時便民的智慧服務」為開場主題，中華電信展示，智慧客服領域的領先應用。透過中華電信語音客服機器人提供的智慧總機解決方案，民眾得以透過自然對話快速解決問題，大幅提升服務效率。該服務亦能為機關建置專屬內部問答集，強化知識管理。系統更採用仿真人語音合成技術，協助各政府單位打造具有辨識度的專屬語音形象，全面提升服務品質。

此外，中華電信研討會現場更特別安排AI虛擬人小Q與講者進行互動問答，生動展示AI在即時應答的強大應用潛力。中華電信智慧客服服務可協助政府機構快速實現與民眾互動的生成式文本推薦、即時應答管理與精準知識擷取，有效提升客服效率與服務品質，落實便民服務。

近年中華電信更強打「多軌道衛星」強化通訊，領航海地星空網路韌性，整合低軌、中軌及高軌道衛星技術，提供穩定、高速且具備頻寬彈性的衛星通訊服務，全面提升網路韌性。例如在災害發生時，透過衛星通訊能迅速建立應急聯絡，確保救援行動的通暢；航運領域可實現船舶定位與貨物追蹤；航空領域則提供飛行途中穩定的高速網路，並有助於偏鄉通訊。

中華電信表示，持續強化「海地星空」網路布局，增加衛星、海纜投資，為台灣建構完善的網路韌性，藉由「上雲上星」打造異地及異質備援之嶄新通訊韌性應用，確保政府關鍵通訊不中斷。

雲端與資安更是政府關注焦點，中華電信強調，「雲端安全」自主研發，助力客戶一站上雲，中華電信hicloud加密分持的資安鐵三角」為題，分享中華電信自主研發的加密分持技術。這項技術專為關鍵資料備份與備援而設計，具備彈性架構與高部署效率，有效提升政府與企業的數位韌性。它透過資料加密與拆分，並分散儲存於多個符合法規的境外公有雲，即便部分備份遭受損毀，仍能完整還原資料，落實資訊安全三大核心─機密性、完整性與可用性。

中華電信表示，「雲端共契一站式上雲方案」，此方案具備快速導入、資安合規與彈性整合等三大優勢，協助政府機關透過共契機制快速完成雲端建置。客戶可依實際需求選擇 AWS、Azure、Google Cloud、hicloud 等平台，靈活打造單一或混合雲架構。中華電信更整合異地備援、加密分持等高資安解決方案，並具備全年無休的技術支援團隊，為政府機構邁向數位轉型提供堅實後盾。

面對雲端服務普及、遠端辦公常態化及設備多元化的挑戰，中華電信指出，零信任架構（Zero Trust Architecture, ZTA）以「不預設信任」為核心理念，強調持續驗證與最小權限原則，已成為當前資安防護的重要趨勢。本次研討會以「打造韌性數位政府：從資安威脅中突圍的零信任策略」為題，分享如何以零信任策略突破資安威脅。

中華電信強調，自主研發「xTrust零信任網路系統」榮獲「第21屆國家品牌玉山獎」最佳產品類(2024年)獎項，以「身分鑑別、設備鑑別、信任推斷」三大核心能力，協助組織從用戶、設備到應用全面落實精準控管，打造可落地、可擴展、可整合的零信任基礎架構，並具備協助政府機構導入的實務經驗，可協助政府機構加速零信任部署，有效降低潛在資安風險，全面提升政府機構的數位韌性。

中華電信指出，持續秉持「永遠走在最前面」的精神，長期深耕AI、衛星、雲端與資安等數位關鍵領域，未來將持續發揮技術自主與系統整合優勢，攜手政府機關與各界夥伴，推動政府服務智慧化與治理數位化，打造韌性數位未來。