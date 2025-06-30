電子五哥「非主管」年薪漲幅排行大洗牌 廣達逆襲居冠

證交所每年6、7月都會公布前一年度「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，而根據證交所近日公布的最新113年度數據顯示，被市場合稱為「電子五哥」的台鏈代工業者，包括鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等，今年非主管員工薪資中位數「漲幅排行」再度洗牌，並由代工廠廣達成功超車去年冠軍緯創，奪下113年度的冠軍寶座。

事實上，廣達去年員工薪資中位數高達149萬元，相較前年129.7萬元的表現，公司內非主管員工的全年薪資收入，在短短的一年內，就大幅增加19萬3千元，而其員工薪資中位數的調整變動情形則達到15.41%，整體表現可說是相當的驚人。而第二名則是代工龍頭鴻海，去年非主管員工的薪資中位數繳出193.7萬元的佳績，相較前年177.2萬元的表現，每位員工的年薪則上升了16.5萬元，其中位數變動大約9.31%。

而代工大廠仁寶今年在董事長陳瑞聰的帶領之下，正不斷的朝AI伺服器領域轉型、並擴大布局，而根據資料顯示，仁寶去年的非主管員工薪資中位數為134.8萬元，相較前年125.5萬元，足足上升了9.3萬元，也成功在最新出爐的薪資中位數「漲幅排行」中卡位第三，而其中位數變動7.41%，也充分的向市場展現出公司日前立誓將在AI伺服器領域「後發先至」的決心。

根據公開數據觀測站資料顯示，113年度電子五哥大廠的年薪漲幅第四名，由去年冠軍緯創拿下，而緯創113年度非主管員工薪資中位數為125.3萬元，相較前年119.6萬元，每位非主管員工大約年增5萬7千元左右，而其中位數變動則達到4.77%。至於第五名則是代工大廠英業達，其非主管員工薪資中位數為97.3萬元，相較前年94.8萬元，每位員工的年薪大約成長2.5萬元，其中位數變動達2.64%。