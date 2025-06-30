遭數發部重罰1,500萬元 臉書：持續針對問題努力改善
Meta旗下Facebook（臉書）在台灣因為廣告資訊揭露的系統缺失，30日被數發部重罰1,500萬元。Meta發言人表示，自2024年起，Meta陸續更新廣告主驗證流程。為提升廣告資訊透明度，所有在Facebook與Instagram上向台灣用戶投放廣告的廣告主，皆被要求完成驗證流程，並揭露廣告的受益者與出資者。
Meta仍持續針對出現的問題努力改善，會繼續與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保平台環境的安全性，並讓用戶清楚識別看到Facebook與Instagram上廣告的受益者與出資者。
Meta提供背景資料表示在台灣持續強力打擊詐騙，2024年共下架超過14.6萬個廣告帳號，與160萬則詐騙廣告內容。Meta近期推出五大關鍵行動，包含臉部辨識技術、金融服務業廣告主驗證、廣告全面實名制並提升廣告透明度、與台灣政府積極合作打詐，及大眾防詐教育。
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