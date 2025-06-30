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致茂子公司結束營業 提前終止龜山廠辦租賃契約

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

致茂（2360）30日代子公司易維特科技股份有限公司因結束營業公告處分不動產使用權資產提前終止桃園市龜山區租賃契約。致茂說明，易維特科技股份有限公司因結束營業，故提前終止租賃契約。

依據公告易維特科技股份有限公司因結束營業公告提前結束租賃桃園市龜山區文茂路88號6樓部分空間共計8坪，預計租賃修改利益：新台幣3,634元。原合約租賃期間：112年1月1日至116年12月31日 ，提前於114年6月30日終止租賃合約。

致茂 科技股

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