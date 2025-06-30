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數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

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打詐修法後最高金額！臉書廣告服務系統性缺失 數發部重罰1500萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook平台，經數發部調查發現，該平台廣告服務有系統性之缺失，違反詐防條例第31條第1項第2款規定情節重大，數位發展部依法重罰新臺幣1,500萬元。這也是打詐專法修法上路後首次開罰最高金額。

數發部表示，本案源於內政部移送23件涉及違法案件，經Meta意見陳述及會商相關單位發現，究其根因係源於Facebook平台廣告服務管理系統之缺失，致部分廣告未能於刊登或推播時即時揭露委託刊播者、出資者資訊，考量此為系統性缺失，影響層面甚廣，不僅止涉及於內政部移送案件，屬情節重大，數發部依同條例第40條第2項規定，對Meta重罰新台幣1,500萬元，並要求Meta於30日內完成改正，若屆期未改正，將連續處罰。

數發部 廣告 Meta

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