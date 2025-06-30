聯合再生能源全黑美學模組率先取得雙認證 擴大歐美市場布局

聯合再生能源（3576）今（30）日宣布，「全黑美學模組」正式取得國家標準自願性標章（VPC）與國際標準（IEC）雙認證，並預計於今年第三季取得美國保險商實驗室（UL）認證，這是繼 2024 年 M10 TOPCon 模組取證後的又一里程碑，持續為社會邁向淨零目標提供高效且美觀的解決方案。

聯合再生能源技術長游鎮博表示：「全黑美學模組延續 TOPCon 系列的高效能表現，以共規設定、最適化版型及可雙面發電輕量化設計，提供全球市場兼顧發電效能與建築美學的全新選擇。聯合再生能源將持續投入研發，探索太陽能與建築、儲能、乃至智慧能源系統的整合應用，提供更全面、更智慧的綠色能源解決方案，共同打造更美好的永續未來。」

此次獲得雙認證的「全黑美學模組」，具備獨特的雙面發電黑網格設計，搭配黑色焊帶、全黑邊框、特製調色電池片的全套黑色材料，呈現最佳美學效果之餘，更有以下三大特色：

● 低眩光特性：模組反射率低於 5%，遠低於法規要求的 25%，有效降低對周遭環境與鄰里環境的影響，滿足現行建築設計與法規趨勢，使其成為安裝於建築物外牆、圍籬及屋頂的最佳選擇。

● 抗鹽害設計：延續 TOPCon 系列的優異抗鹽害特性，全系列標配高防護鋁框與封裝材料，確保模組在高濕鹽害等嚴苛環境下的長期穩定性。

● 框體設計：除鋁合金材質外，更納入複合材料邊框選項，此創新設計可望達成減碳效果，符合永續發展趨勢。

聯合再生能源全黑美學模組鎖定屋頂等分佈式電站安裝需求，特別針對住宅、商業建築及公共設施等對模組外觀、美感與結構載重要求較高的場域，推出輕量化、低眩光且視覺整合度高的解決方案。

根據市場觀察，美國地區對全黑模組接受度高，主要應用於高端住宅案場與公共建設，視覺一致性與建築融合度成為採購重要考量。隨著全黑美學模組預計於 Q3 完成 UL 認證，聯合再生能源亦同步規劃拓展北美市場布局，持續精進模組技術與產品多樣性，回應海內外市場需求。