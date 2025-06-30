台積電今年第3期綠色債券 123億元敲定主要發行條件
台積電（2330）30日公告公司114年度第3期無擔保普通公司債(綠色債券) 123億元主要發行條件，台積電說明，公司於113年11月12日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成114年度第3期公司債(綠色債券)定價後之說明。募得價款之用途及運用計畫:綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出。
台積電公告114年度第3期無擔保普通公司債(綠色債券)發行總額為新台幣123億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。甲類發行金額為新台幣83億元整、乙類發行金額為新台幣40億元整，每張面額：新台幣壹仟萬元，按票面十足發行，甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為10年期，甲類固定年利率1.92%、乙類固定年利率2.05%。
台積電公告，承銷方式：委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，公司債受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司，承銷或代銷機構:：委任華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商，代理還本付息機構：台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。
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