仁寶波蘭汽車電子新廠第一期完工 拓展歐洲的重要一步

仁寶（2324）30日宣布，其位於波蘭西里西亞省Czeladź市的全新製造基地第一期工程正式完工，象徵仁寶在拓展歐洲汽車電子市場上的重要里程碑。

該廠專注於生產車用電子零組件，初期以電子控制單元(ECU)為主，未來將擴展至先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛系統(ADS)感測器，展現仁寶對技術創新與汽車產業未來趨勢的承諾。

第一期廠房已於2025年6月完工，預計2025年底啟動試產，並於2026年正式量產。該廠設計最大年產能達350萬台電子控制單元，配備七條全自動化組裝與測試產線，並採用無塵室與正壓廠房，確保品質與生產效率。

波蘭新廠的完工將強化仁寶在地供應能力，服務歐洲車廠與一階供應商(Tier-one)，提升供應鏈效率與反應靈活性及速度。仁寶車用電子事業本部(AEPBU)資深副總經理王大鈞表示：「波蘭新廠是我們全球汽車發展策略的重要一步，我們致力於打造符合最高品質、永續與技術標準的製造基地。」

該廠未來預計將取得ISO 9001:2015與IATF 16949汽車產業品質認證，並依據BREEAM永續建築標準設計，目標達到「Excellent」等級。

仁寶波蘭工廠的計畫始於2024年7月舉行動土典禮，展現強化歐洲汽車電子布局的決心。未來第二期擴建計畫將視國際關稅政策發展而定。此外，仁寶也將在歐洲設立業務開發與技術支援團隊，與當地客戶密切合作，共同進行工程開發與技術合作。