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邑錡推出最新縮時攝影機 實現一鍵完成全台工程縮時巡檢

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

縮時相機大廠邑錡（7402）30日攜手台灣總代理群光（2385）推出最新產品-BCC5000 4K Wi-Fi 建築縮時相機套組，以 4K 高解析、Wi-Fi 遠端操控管理及永續能源設計理念，全面升級戶外縮時攝影體驗。

邑錡表示，BCC5000 專為應對各種複雜的戶外拍攝環境而設計，能夠記錄難以被察覺的細節變化，並有效降低案場監督的頻繁到訪需求，讓專案進度追蹤更輕鬆。

邑錡表示，自2009年推出全球首款單體式縮時相機以來，邑錡便持續引領縮時攝影技術的發展。至今邑錡已在全球銷售超過 1,000,000 台縮時相機，從簡易上手的基本款 BCC300 到USB線控的專業版 BCC2000 Plus 建築套組，我們持續精進產品性能，以滿足各類用戶的需求。此次推出的 BCC5000結合先進的成像元件與直覺化設定流程，成為高標準專案的終極 4K & Wi-Fi 遠端操控縮時攝影解決方案。

TLC5000 縮時相機搭載 Sony STARVIS II 感光元件，採用 1/1.8 吋大尺寸感光元件和 2.0 μm 超大像素設計，呈現真實4K 超高解析度影像。與市面上許多透過軟體升級解析度的 4K 相機不同，TLC5000 能夠捕捉到原生 4K 畫質，不僅色彩更準確、影像更銳利，還能在後製剪輯中靈活進行數位變焦或平移運鏡，而不影響畫質。

全新設計的Brinno 雲端相機管理平台讓用戶可透過筆電、平板與手機即可輕鬆設定相機、預覽取景畫面以及遠端存取影像內容。亦可透過近距離藍牙連接筆電與相機，可在錄影過程中可察看相機電力與記憶卡狀態，確保每個重要時刻都不會錯過。

此外，雲端相機管理平台會顯示即時的相機電池電量、記憶體空間和運行狀態，幫助用戶掌握設備狀態，確保拍攝不中斷。透過雲端存取功能，用戶更可遠端下載縮時影像，減少過往跑工地巡視的不便，大幅減少人力成本提升整體作業效率。

邑錡 相機

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