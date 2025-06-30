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世界先進啟動打造友善且幸福的工作環境與福利制度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
點亮多世代之光。 世界先進打造更友善且幸福的工作環境與福利制度。圖／世界先進提供
點亮多世代之光。 世界先進打造更友善且幸福的工作環境與福利制度。圖／世界先進提供

為持續深化員工照顧、讓每位員工在不同人生階段都能獲得充分支持，世界先進公司今年正式啟動「家庭照顧強化計畫」，全面升級育兒與家庭照護福利，打造一個更具溫度、更貼近員工生活需求的職場，展現公司在職場友善政策上的持續行動力。

世界先進表示，世界自2023年成立首個員工資源團體 Women V 以來，始終秉持「凝聚世界女力，促進多元對話，實現自我價值」的使命，積極營造支持性別平等、身心健康與世代共融的工作文化。為因應少子化與高齡化趨勢，Women V 由鼓勵生育與強化家庭照顧面向出發，推出「家庭照顧強化計畫」，包括以下措施與福利：

‧產假延長至14週：在原本優於法規的10周基礎上再延長至14週，讓員工擁有更充裕的時間陪伴與照顧新生兒

生育補助加碼至每胎1萬元：鼓勵生育，並協助減輕初期育兒的經濟壓力。

‧新增「幼兒照顧假」：育有3歲以下子女的員工，每月可享8小時有薪照顧假。

‧彈性擴增「家庭照顧假」：在原本法規基礎上的7天視需求可再延長至14天，協助員工更靈活地因應多元的家庭照顧需求。

‧孕期友善措施全面升級：提供10天產檢假、專屬停車位及「孕媽咪休憩小站」等貼心設施。寶寶出生後，公司也會獻上專屬的新生兒禮盒，傳遞最溫暖的祝福。

此外，2025年度 DEI（多元、公平、共融）講座以「人生角色」為主題，帶領同仁思考從員工到管理階層、從子女到父母，每一段角色轉換所帶來的挑戰與成長，邀請講師和同仁分享長照相關經驗，透過交流與學習，期盼每位同仁都能在角色轉換中找到最佳平衡。

生育補助 新生兒

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