世界先進啟動打造友善且幸福的工作環境與福利制度
為持續深化員工照顧、讓每位員工在不同人生階段都能獲得充分支持，世界先進公司今年正式啟動「家庭照顧強化計畫」，全面升級育兒與家庭照護福利，打造一個更具溫度、更貼近員工生活需求的職場，展現公司在職場友善政策上的持續行動力。
世界先進表示，世界自2023年成立首個員工資源團體 Women V 以來，始終秉持「凝聚世界女力，促進多元對話，實現自我價值」的使命，積極營造支持性別平等、身心健康與世代共融的工作文化。為因應少子化與高齡化趨勢，Women V 由鼓勵生育與強化家庭照顧面向出發，推出「家庭照顧強化計畫」，包括以下措施與福利：
‧產假延長至14週：在原本優於法規的10周基礎上再延長至14週，讓員工擁有更充裕的時間陪伴與照顧新生兒。
‧生育補助加碼至每胎1萬元：鼓勵生育，並協助減輕初期育兒的經濟壓力。
‧新增「幼兒照顧假」：育有3歲以下子女的員工，每月可享8小時有薪照顧假。
‧彈性擴增「家庭照顧假」：在原本法規基礎上的7天視需求可再延長至14天，協助員工更靈活地因應多元的家庭照顧需求。
‧孕期友善措施全面升級：提供10天產檢假、專屬停車位及「孕媽咪休憩小站」等貼心設施。寶寶出生後，公司也會獻上專屬的新生兒禮盒，傳遞最溫暖的祝福。
此外，2025年度 DEI（多元、公平、共融）講座以「人生角色」為主題，帶領同仁思考從員工到管理階層、從子女到父母，每一段角色轉換所帶來的挑戰與成長，邀請講師和同仁分享長照相關經驗，透過交流與學習，期盼每位同仁都能在角色轉換中找到最佳平衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言