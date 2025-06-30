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聯電獲2025亞洲企業社會責任獎雙獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電獲2025亞洲企業社會責任獎二個獎項，由聯電總經理簡山傑(中)代表領獎 。圖／聯電提供
聯電獲2025亞洲企業社會責任獎二個獎項，由聯電總經理簡山傑(中)代表領獎 。圖／聯電提供

聯電（2303）於6月27日榮獲2025年「亞洲企業社會責任獎(AREA)」國際評選，共獲得兩項殊榮。其中，聯電共同總經理暨永續長簡山傑以卓越的領導力，帶領聯電在企業營運與永續發展並進，榮獲本屆「負責任企業領袖獎」。此外，聯電長期致力於提升ESG資訊揭露的透明性與完整性，也獲得「企業永續報告獎」的肯定。

簡山傑表示，我們相信，既然是對的事，不只是要早點做，還要努力做到最好。就像循環經濟一樣，我們率先投入資源，設立循環經濟資源創生中心，未來每年減廢比例將超過30%，並創造約1億元的綠色經濟效益。我們希望以經濟作為動力引擎，推動廢棄物的循環利用，並帶動整個供應鏈共同前進。

亞洲企業社會責任獎(AREA)是由亞洲企業商會(Enterprise Asia)所舉辦。自2011年以來，號召超過19個亞洲各國企業參與，並表彰在社會賦權、人員投資、健康促進、綠色領導、公司治理、循環經濟領導、公司永續報告和負責任商業領導等ESG領域表現突出的企業。

聯電 廢棄物 ESG

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