微星發布最新 AMD AGESA Combo PI-1.2.0.3e BIOS

微星（MSI）正式推出全新 AMD AGESA ComboPI-1.2.0.3e BIOS，全面支援所有 AM5 主機板，包括 X870、B850、B840、X670、B650 與 A620 晶片組。此版本不僅新增對即將上市處理器的支援，也讓所有 AM5 主機板全面相容於高容量 64GB x4 記憶體晶片。

MSI 主機板針對大容量記憶體的超頻進行了全面優化，並通過 Micron（美光）、Hynix（海力士）及 Samsung（三星）等主流記憶體晶片相容性測試。即使安裝四條 64GB 記憶體模組（總容量高達 256GB），系統依然能穩定達到 6000MT/s 的超頻速度，為重度多工與創作者提供絕佳平台。

此外，此次更新也針對 2DPC 1R 相容性進行優化，包括Samsung（三星）4Gx8 晶片的超頻支援。AGESA 1.2.0.3e 已優先釋出於部分 AM5 800 系列主機板，使用者可前往 MSI 官網下載最新 BIOS。我們也將陸續提供其他 AM5 型號的更新，邀您一同體驗 MSI 主機板帶來的強大記憶體效能！