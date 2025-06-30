台積成立外派員工健康管理小組 服務延伸至美國德國廠

台積電（2330）30日更新ESG電子報，其中提到台積成立外派員工健康管理小組，於民國114年將服務範圍延伸至美國及德國廠區，為更多外派同仁及眷屬的健康管理把關。

台積電在ESG電子報提及，因應近年來布局全球，海外派駐、差旅、受訓員工人數已逾2,000人，為滿足其多元化健康需求，台積公司成立「海外派任員工健康管理小組」，聚焦「醫療資源協助、健檢追蹤管理、職業傷病預防」三大面向，結合海內外各廠區健康中心、公司團體保險、合作醫院及國際醫療援助機構打造全球健康網絡，全天候支援外派同仁及眷屬諮詢、就醫與後續關懷；民國113年健康管理小組成功協助派駐日本同仁於當地接受治療後復工，並於民國114年將服務範圍延伸至美國及德國廠區，為更多外派同仁及眷屬的健康管理把關。

台積電在ESG電子報提及，台積公司重視外派同仁與眷屬的身心健康，透過健康管理小組於海外廠區舉辦說明會，協助同仁瞭解並善用公司提供的多元健康照護。醫療資源協助方面，鑑於各地營運據點的文化背景、醫療習慣與就醫便利性不同，健康管理小組攜手國際醫療援助機構，推出24小時台積專屬中文服務專線，提供中文醫療諮詢、醫院及醫師推薦、掛號／就診／醫病溝通、報告解讀、醫療轉送與心理諮詢等解決方案，建立完善的跨國健康支持體系。

健檢追蹤管理部分，台積電在ESG電子報提及，健康管理小組針對當地法規、語言差異、員工需求與後續追蹤等考量，提供外派同仁彈性選擇，可於派任所在地廠區進行健檢，或於派任期間及返台後安排檢查，確保健康管理的延續性與完整性。職業傷病預防方面，外派同仁若發生疑似職業傷病，將優先依派任國家法令標準進行審核與處理；因同仁持續投保台灣勞工職業災害保險，如遇法令適用爭議，則視需求依台灣勞動相關法令進行補充審核，並提供休養假勤安排、復／配工協助及商業保險資訊等支持措施，確保外派同仁的權益獲得妥善保障。