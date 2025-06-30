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台積電水管理年省1.02億元 逐步導入7奈米以下製程廠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

台積電（2330）30日更新ESG電子報，其中提到水管理年省1.02億元並逐步導入7奈米以下製程廠。

台積電更新ESG電子報提及，呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goal, SDG）第6項─淨水與衛生，台積公司致力實踐水資源永續管理，為降低製程排放水的導電度及化學藥劑使用量，民國113年創新研發「氨氮廢水分流查核處理系統」，透過「精準分流、查核管理、循環再生」3階段流程，將低濃度廢水導入生物處理系統，讓氨氮做為微生物的氮源進行再利用；高濃度廢水則採用脫氣膜技術處理，將氨氮轉化為硫酸銨，落實資源再生。民國114年6月，該系統成功導入晶圓二十廠第1期廠區，有效降低外排廢水導電度40%、化學藥劑減量30%，預估年減碳8,950公噸、綠色效益達新台幣1.02億元，為廢水資源化管理樹立新標竿。

台積電更新ESG電子報提及，過去台積公司主要將機台排放的不同濃度氨氮廢水混合後統一處理，由於混合後的廢水濃度偏低，須先利用逆滲透技術提高氨氮濃度，再以脫氣膜技術強化去除效率；然而，逆滲透流程需額外的化學藥劑與設備運作成本，為友善環境並減少藥劑使用，台積公司濕式清洗製程與廠務團隊共同開創「氨氮廢水分流查核處理系統」。第1階段，透過分析製程機台的排水行為，制訂濃度梯度分流規則與建立資料庫，精準辨識不同濃度的氨氮廢水；第2階段則開發機台內聯管查核方法，完成晶圓二十廠第1期廠區約1,000台機台、共5,887個排水點的分流查核，並優化排水配置及軟體設定，確保不同類型的廢水安全輸送至適合的處理措施，優化管理效率。

經過前2階段的改良，無需經過逆滲透流程，氨氮廢水濃度已提升至原先的2倍，可有效降低藥劑用量、廢棄物產生並節約能源；進入第3階段，團隊進一步反覆測試，掌握氨氮濃度、水量、硫酸銨濃度、排放氨氮濃度之間的最佳比例，將不同濃度的氨氮廢水分流至生物處理系統與脫氣膜，再分別轉化為微生物營養源及硫酸銨，展現資源循環新價值。

台積電更新ESG電子報提及，開發防治技術是台積公司推動水資源管理的重要策略，氨氮廢水分流查核處理系統已列入未來新建廠區標準設計，並逐步導入7奈米以下製程的晶圓廠，精進廢水處理效率；同時，台積公司積極探索低濃度含氟廢水轉化為高純度冰晶石的可行性，透過創新技術驅動資源循環，落實水管理的永續願景。

晶圓廠 台積電

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