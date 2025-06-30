快訊

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

仁寶波蘭車用新廠一階段完工！拚明年量產、年產可達350萬台

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶波蘭新廠一階段完工。仁寶／提供
仁寶波蘭新廠一階段完工。仁寶／提供

代工大廠仁寶（2324）30日宣布，旗下位於波蘭Czeladź市興建的「汽車電子新廠第一期」已正式完工，初期將用以生產「車用電子控制單元（ECU）」，未來將再導入ADAS/ADS感測器，而主要的服務對象為歐洲車廠與一階供應商，並且該廠年產能可達到350萬台，廠內設有7條自動化產線，並且該廠已獲得ISO 9001：2015、IATF 16949認證，及BREEAM授予的「優秀」標準，該廠預計在2026年正式邁入量產，屆時將為集團帶來明顯挹注；團隊強調「這是仁寶全球汽車發展策略的重要一步」。

據悉，仁寶於去年公告取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，總面積約3.2萬平方公尺，投資總金額為波蘭茲羅提961.65萬元（約新台幣7,770萬元），而當時仁寶在公告中也表示，團隊為因應業務發展與營運需求，將再投入總金額約1,228.7萬歐元（約新台幣4.31億元），並在波蘭自地委建新廠。而仁寶成員也親自分享，團隊會選擇前往波蘭設廠，主要是要將該產線專門用來瞄準客戶車電客戶的需求，預計今年第2季完工，並於年底啟動試產，最快從2026年起貢獻營收。

事實上，仁寶在「車用電子」領域布局多年，旗下主力客戶包括賓士、BMW等，而主力產品則包括ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU等，目前集團在美國用以布局車用市場的廠區，為2021年向集團夥伴泰金寶收購的印第安納州廠區，而該廠區不僅通過 IATF16949 汽車業品質管理系統認證，也擁有絕佳的地理位置優勢。

對此，由於該州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落，能讓團隊就近直接提供現有客戶工程設計支援、製造服務，也讓仁寶車用團隊較競爭對手，更具深厚的底氣及競爭優勢。此外，該廠區距離美國密西根車廠重鎮底特律（Detroit）車程僅約需4.5小時，交通也相對便捷許多。

仁寶也透露，美國廠區持續落實在「先進技術」、「社區參與」、「永續發展」、「以客戶為中心的解決方案」、「員工發展」五大方向的布局，也讓團隊在包括先進的製造能力、創新的研發、高效的供應鏈管理、嚴格的品質控制、可持續的實踐、熟練的勞動力以及以客戶為中心等關鍵方面繳出出色表現。這些優勢使仁寶能夠提供高品質、客製化的解決方案，滿足客戶不斷變化的需求，使他們有別於其他合約製造商。

仁寶波蘭新廠一階段完工。仁寶／提供
仁寶波蘭新廠一階段完工。仁寶／提供

延伸閱讀

仁寶推永續設計資料庫

開戰以來最大規模！俄477架無人機、60枚飛彈襲烏 波蘭戰機升空戒備

趁波蘭民族主義者上台前夕 烏克蘭尋求強化雙邊關係

聯發科攜手聯想 仁寶、緯創出貨喊衝

相關新聞

世界先進啟動打造友善且幸福的工作環境與福利制度

為持續深化員工照顧、讓每位員工在不同人生階段都能獲得充分支持，世界先進公司今年正式啟動「家庭照顧強化計畫」，全面升級育兒...

台積成立外派員工健康管理小組 服務延伸至美國德國廠

台積電（2330）30日更新ESG電子報，其中提到台積成立外派員工健康管理小組，於民國114年將服務範圍延伸至美國及德國...

台積電水管理年省1.02億元 逐步導入7奈米以下製程廠

台積電（2330）30日更新ESG電子報，其中提到水管理年省1.02億元並逐步導入7奈米以下製程廠。

仁寶波蘭車用新廠一階段完工！拚明年量產、年產可達350萬台

代工大廠仁寶（2324）30日宣布，旗下位於波蘭Czeladź市興建的「汽車電子新廠第一期」已正式完工，初期將用以生產「...

廣達AI大將為ABAC 主持 DAILY Plus 重申：AI 醫療前景佳

亞太經濟合作組織（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）近日召開「Do AI Locally Yourself Plus（...

聯電雙料奪 AREA 國際大獎 簡山傑獲肯定為亞洲最具責任感領袖

晶圓代工大廠聯電（2303）27日宣布，榮獲2025年「亞洲企業社會責任獎（AREA）」兩項國際榮譽。其中，聯電共同總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。