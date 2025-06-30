廣達AI大將為ABAC 主持 DAILY Plus 重申：AI 醫療前景佳

亞太經濟合作組織（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）近日召開「Do AI Locally Yourself Plus（DAILY Plus）數位健康工作坊」，並由我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表、擔任擔任ABAC生技與醫衛工作小組（BHWG）副主席一職的代工大廠廣達（2382）「AI大將」暨技術長張嘉淵負責主持 。他坦言，今年活動邁入第三年，持續協助醫療人員透過在地數據、無需程式背景，自主開發AI醫療解方，而今年則進一步結合生成式AI與大型語言模型（LLM），推動早期預測、臨床輔助與個人化照護。

據悉，DAILY Plus工作坊共邀集來自韓國、越南、菲律賓、新加坡、澳洲、美國、巴布亞紐幾內亞、香港、俄羅斯、秘魯、泰國、加拿大、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭及我國等17個APEC經濟體、逾150位醫療、科技與產業界代表共襄盛舉，同時聚焦如何透過「無程式碼（No-Code）AI工具」，來協助各位醫療從業者，確實的打造出「智慧醫療新應用」。

張嘉淵表示，自己作為ABAC生物與健康工作組的副主席，非常榮幸地能夠參加這次舉辦的「2025DAILY Plus研討會」。而該活動主要是為實現「醫療AI」的民主化，他透露，廣達近年透過這項旗艦級的醫療計劃，已成功為非技術醫療專業人員，不斷的提供了大量的先進AI工具，以產生真實世界的健康影響。而今年的研討會與APEC 2025的主題一致：「構建可持續的明天：連接、創新、繁榮」。

張嘉淵指出，這一主題反映了APEC對促進有韌性、包容性和互聯互通的未來的實際政策的承諾。事實上，團隊自從2023年推動DAILY 計劃以來，就持續本著這種精神，也擁有相當明確的使命，就是要透過AI來實現「更智慧、更具包容性」的醫療保健環境，憑藉「數位創新」來為醫療服務進行賦能，而不是排斥。來到2025年，他強調，DAILY Plus將利用生成式 AI 和大型語言模型的強大功能，將這些尖端工具引入真實的臨床工作流程，從而在早期檢測、決策支援和個人化護理方面開闢新領域。

張嘉淵表示，如果沒有值得信賴的合作夥伴關係，這個研討會是不可能的。自己衷心的感謝由林一兵教授領導的「廣達/紐約科大聯合人工智慧中心」，以及自己率領的廣達研究院團隊，包括 James Song 博士和 Robe Yang 博士，並由衷的感謝他們所付出堅定不移的承諾和創新領導。他重申，DAILY不僅是一個培訓計劃，而是一個協作平臺，更也是賦權的催化劑，藉由這項計劃將能確保每個醫療專業人員，無論技術背景如何，都能自信地使用 AI 來改善生活的一步。