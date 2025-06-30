聯電雙料奪 AREA 國際大獎 簡山傑獲肯定為亞洲最具責任感領袖
晶圓代工大廠聯電（2303）27日宣布，榮獲2025年「亞洲企業社會責任獎（AREA）」兩項國際榮譽。其中，聯電共同總經理暨永續長簡山傑因推動營運與永續並進，獲頒「負責任企業領袖獎」；同時，聯電強化ESG資訊揭露透明度與完整性，亦獲「企業永續報告獎」肯定。
簡山傑表示，「既然是對的事，不只要早點做，還要努力做到最好。」他指出，聯電率先投入資源，成立「循環經濟資源創生中心」，預計每年減廢比例將超過30%，並可創造約1億元的綠色經濟效益。聯電希望透過經濟動能推動廢棄物循環，帶動整體供應鏈向綠色轉型。
「亞洲企業社會責任獎」由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，自2011年開辦以來，已有來自亞洲超過19個國家、數百家企業參與，獎項涵蓋社會賦權、健康促進、綠色領導、永續報告等八大ESG面向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言