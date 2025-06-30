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聯電雙料奪 AREA 國際大獎 簡山傑獲肯定為亞洲最具責任感領袖

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯電獲2025亞洲企業社會責任獎二個獎項，由聯電總經理簡山傑(中)代表領獎。圖／公司提供
聯電獲2025亞洲企業社會責任獎二個獎項，由聯電總經理簡山傑(中)代表領獎。圖／公司提供

晶圓代工大廠聯電（2303）27日宣布，榮獲2025年「亞洲企業社會責任獎（AREA）」兩項國際榮譽。其中，聯電共同總經理暨永續長簡山傑因推動營運與永續並進，獲頒「負責任企業領袖獎」；同時，聯電強化ESG資訊揭露透明度與完整性，亦獲「企業永續報告獎」肯定。

簡山傑表示，「既然是對的事，不只要早點做，還要努力做到最好。」他指出，聯電率先投入資源，成立「循環經濟資源創生中心」，預計每年減廢比例將超過30%，並可創造約1億元的綠色經濟效益。聯電希望透過經濟動能推動廢棄物循環，帶動整體供應鏈向綠色轉型。

「亞洲企業社會責任獎」由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，自2011年開辦以來，已有來自亞洲超過19個國家、數百家企業參與，獎項涵蓋社會賦權、健康促進、綠色領導、永續報告等八大ESG面向。

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