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樺漢旗下 Kontron 處分子公司持股 加深 congatec 合作

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）30日代子公司Kontron AG公告，Kontron AG董事會通過處分子公司普通股，包含Kontron America Modules LLC及Kontron Asia Embedded Design Sdn Bhd普通股，交易總金額達2,598萬歐元（新台幣約8.87億元）。樺漢表示，處分之目的為加深與congatec GmbH之合作。

Kontron AG通過處分包含Kontron America Modules LLC及Kontron Asia Embedded Design Sdn Bhd普通股，交易對象為congatec GmbH，交易總金額達2,598萬歐元。

congatec為德國私募基金DBAG Fund VIII旗下投資企業，為高效能硬體與軟體建構模組供應商，專注於以電腦模組（Computer-on-Modules, COM）為基礎的嵌入式與邊緣運算解決方案，產品廣泛應用於工業自動化、醫療科技、機器人、電信等多種產業的系統與設備。

根據Kontron官網，雙方已於5月中旬簽署一項製造商合作協議，將針對COM領域進行整合，並於6月18日簽署投資意向書，congatec將透過增資的方式取得Kontron子公司JUMPtec與Kontron America Modules, LLC的多數股權。

根據協議，Kontron將負責congatec集團的供應鏈管理、生產與物流，且由於COM模組之間的高度相似性與預期產量將增加，雙方皆看好將帶來成本優勢，並能透過Kontron在美國的生產據點，積極應對目前變化頻繁的關稅政策。

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