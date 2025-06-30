籌組有線寬頻大平台？大豐電：開放合作 不製造對立

台灣有線電視業者近期要結盟籌組「有線寬頻大平台」，搶攻中華電信（2412）寡占的政府、企業固網寬頻市場，對此，大豐電（6184）表示，旗下「大大寬頻」以高品質光纖網路著稱，持續升級基礎建設，精進市場服務，並持續推動公司IPO準備作業。

大豐電強調，尊重產業多元發展的可能性，也持續關注市場趨勢與合作機會，不論是中華電信或各大電信通訊業者，都會秉持開放的態度尋求合作發展的空間，一同為消費者擘畫更美好的數位生活藍圖。

針對近日媒體報導蔡明忠董事長倡議整合台灣有線電視業者，共同籌組所謂「有線寬頻大平台」的新聞內容，本公司特此澄清說明如下：

首先，我們對於報載蔡董事長推動提升台灣網路韌性與建構第二條固網高速通道之倡議表示尊重與肯定，惟本公司並未參與相關倡議的籌劃、會議或討論。

有線電視近年面臨市場規模減縮，上下游業者均尋求轉型及拓展服務範圍，本公司旗下「大大寬頻」素來以高品質光纖網路著稱，目前專注於自身的基礎建設升級與市場服務精進，並持續推動公司 IPO 準備作業，依照既定策略穩健前進，希望未來透過推廣具差異化的產品服務獲得廣大消費者的信賴。

我們尊重產業多元發展的可能性，也持續關注市場趨勢與合作機會，不論是中華電信或各大電信通訊業者，本公司都會秉持開放的態度尋求合作發展的空間，若有合乎公司長期價值與使用者利益的合作模式，促進產業正向發展，本公司亦不排除適時參與探討，一同為消費者擘畫更美好的數位生活藍圖。