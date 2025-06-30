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2025智慧創新高峰會 鴻海、台灣大聚焦 AI 開講

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
2025智慧創新高峰會將於8月1日在台北世貿一館 WAVE展主舞台盛大登場，邀請重量級講師包含科技大廠鴻海集團、台灣大哥大，以及專精策略投資AI與軟體產業的美商安卓樂資本開講。電腦公會／提供
2025智慧創新高峰會將於8月1日在台北世貿一館 WAVE展主舞台盛大登場，邀請重量級講師包含科技大廠鴻海集團、台灣大哥大，以及專精策略投資AI與軟體產業的美商安卓樂資本開講。電腦公會／提供

WAVE 2025（World AI Vision Exhibition）即將於7月底舉行，其中，在AI浪潮重塑全球產業格局的關鍵時刻，2025智慧創新高峰會將於8月1日在台北世貿一館WAVE展主舞台盛大登場，邀請重量級講師包含科技大廠鴻海集團（2317）、台灣大哥大（3045），以及專精策略投資AI與軟體產業的美商安卓樂資本開講，針對企業高階經營者與數位轉型推動者，打造一場不可錯過的AI策略與實務交流盛會。

本次高峰會由AI大聯盟、台北市電腦公會、資策會MIC聯合主辦，論壇聚焦三大面向，包含AI如何深度驅動營運革新與組織轉型、策略布局到實務落地以及結合高階經營思維與尖端數位工具應用，帶來前所未有的洞察與行動指南。

2025智慧創新高峰會上午場由美商安卓樂資本合夥人林家振打頭陣，聚焦AI產業前瞻性趨勢，下午場分為Track B「營運轉型與風險評估」與Track C「前瞻技術與應用實戰」，內容橫跨組織設計、模型訓練、AI Agent應用等熱門議題。

其中，在前瞻技術趨勢探索方面，由鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽開講，而在營運轉型與組織布局方面，則有台灣大哥大資訊長蔡祈岩、中國信託銀行資深副總王俊權主講。在風險評估與投資價值解析及解決方案展示與應用實戰領域，則分別有安永管理顧問、中央研究院及凱鈿行動科技等開講。

大會指出，2025智慧創新高峰會現場集結來自各大領域的AI造浪者、技術領袖與企業實戰代表，透過高密度的議題交鋒與實例分享，揭示從決策層到技術落地的雙軌轉型路徑。

WAVE 2025將於今年7月31日至8月2日於台北世貿一館盛大舉行，本次展會主打「Connecting Worlds, Visualizing Futures」，大會論壇除2025智慧創新高峰會外，還包含「技術前沿」AI戰略論壇-臺灣AI戰略下一步、「高通技術日」『Edge AI』與『IEOT』」以及Embodied AI_具形智慧落地應用全日論壇等多場重量級活動。

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