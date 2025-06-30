林百里之子林宇輝看好AI眼鏡 將如iPhone崛起

廣達董事長林百里次子林宇輝創辦的聚達創投集團邁入10週年，今天舉辦媒體分享會。他認為，未來4到5年台灣將迎來絕佳機會，人工智慧（AI）、太空、量子等硬體創新將持續發生，看好AI智慧眼鏡若找到對的使用者介面設計和體驗，將快速崛起，類似當年iPhone發展歷程。

林宇輝具備電子供應鏈實務經驗，熟悉家族辦公室投資模式，他與深耕科技投資領域的喬國筌共同擔任聚達創投集團（MESH）創辦人暨董事總經理。

林宇輝表示，任何創投基金能做10年，是一個重要的里程碑，MESH成立10年來的策略始終如一，也就是連結美國新創與台灣供應鏈，從中創造協同價值；台灣新創若要發展壯大，必須更注重國際化，並積極與國外產業對接。隨著AI的崛起，台灣新創的機會也日益增多。

林宇輝認為，未來4到5年台灣將迎來絕佳機會，因為AI、太空、量子等領域的硬體創新將持續發生，這與10年前主要集中在網路、軟體、App、電商等領域的創新趨勢截然不同，這種趨勢的轉變對台灣而言是一個非常好的機會。

目前MESH與廣達等大型電子公司合作關係密切，林宇輝希望複製這種模式，與更多台灣上市公司建立合作；雖然廣達在系統製造方面具備優勢，但在個別零組件和技術方向上，仍有其他公司更專業。因此MESH計劃擴大合作範疇，期望能與更多台灣電子技術公司進行更深度的合作。

除了AI和太空領域外，林宇輝也提到，量子技術和自駕車是潛在的投資領域。他特別看好AI消費性產品的快速崛起，預計未來1到2年內將有顯著發展。

在AI消費性產品中，林宇輝認為，眼鏡是最直覺的AI載體，因為能同步看到、聽到用戶所見所聞，提供即時互動，並透過擴增實境（AR）方式展示資訊。

他把智慧眼鏡的發展類比為當年iPhone，其實在iPhone之前，已推出很多智慧手機，只是一直找不到對的使用者介面；直到天才賈伯斯（Steve Jobs）把智慧手機使用者介面做到極致化，變成對生活很有幫助，「我覺得AI眼鏡或許也會有類似的一個歷程」。

喬國筌表示，台灣在AI浪潮下成為硬體設計與製造重鎮，未來MESH將加速為電子產業創新挹注動能，讓更多台灣電子產業新秀的創新技術得以落地實現。

MESH成立於2015年，聚焦電子產業創新，管理涵蓋種子輪到C輪的3個主要基金及眾多特殊目的公司（SPVs），每年投入資金可達5000萬至1億美元（約新台幣14.5億元至29.1億元）。

自創立以來，MESH專注於協助具有潛力的電子產業新創，與台灣電子供應鏈連結，投資案例累積達24家，包含近期將以特殊目的收購公司（SPAC）上市的自動駕駛卡車公司Plus、6月中旬在台灣上市的意騰科技，以及2021年獲輝達（NVIDIA）收購的高解析度地圖新創DeepMap等。