生成式 AI 夯！兆豐銀主辦緯創6億美元聯貸 超額認貸1.6倍

隨生成式人工智能（AI）與大型語言模型（LLM）需求快速擴張，全球雲端服務供應商與超大型資料中心業者大幅增加AI伺服器採購，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行看好生成式AI未來發展潛力，本次主辦緯創資通股份有限公司（3231）6億美元永續績效連結聯貸案，圓滿籌組並於30日順利完成簽約，本聯貸案推出後即有11家金融同業踴躍參與，超額認購1.6倍，除顯示銀行團對兆豐銀行主辦本聯貸案的肯定而給予鼎力支持外，更對公司未來發展深具信心。

兆豐銀行表示，緯創為全球領先的資通訊產品研發、製造、服務提供者，本次聯貸案資金用於償還既有金融機構借款及充實中期營運周轉資金，聯貸案條件結合ESG永續績效連結指標，代表緯創在善盡社會責任及永續成長方面的成就，獲得銀行團支持持續共同推展ESG。

緯創為全球領先ODM大廠，已逐步由傳統代工轉型為AI與高階伺服器解決方案供應商，成功卡位全球主要晶片商及系統供應鏈，持續朝AI領域轉型，結合軟硬體，提供技術服務平台與解決方案，包括教育及企業服務、物聯網及醫療等，技術涵蓋領域更擴及AI 、5G、元宇宙相關應用、車載、自動化i4.0等相關新興科技，致力於實現「創新而永續」的企業願景。

此外，緯創在永續發展方面屢獲國際指標性權威機構肯定，連續三年入選標普全球永續年鑑產業Top 5%，更於113年進一步榮登標普全球永續年鑑產業排名前1%，為該產業中的領先者；在環境揭露方面成功榮獲全球環境資訊揭露平台之非營利組織CDP公布113年環境評比問卷結果，於氣候變遷與水安全兩大問卷中，均獲選為A-List的最高榮譽肯定，永續發展績效已躋身世界級標竿企業。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展，積極協助企業朝共好目標邁進；尤其在聯貸業務上表現更為亮眼，113年度更榮獲亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行第三度獲此項殊榮，彰顯兆豐銀行卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。