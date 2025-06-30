兆豐銀主辦緯創美金6億元聯貸 超額認購1.6倍

兆豐銀主辦緯創資通美金6億元永續績效連結聯貸案，已於30日順利完成簽約，對此兆豐銀行表示，本聯貸案推出後即有11家金融同業踴躍參與，超額認購1.6倍。

兆豐銀行表示，隨生成式人工智能(AI)與大型語言模型(LLM)需求快速擴張，全球雲端服務供應商與超大型資料中心業者大幅增加AI伺服器採購，緯創為全球領先的資通訊產品研發、製造、服務提供者，本次聯貸案資金用於償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉資金，聯貸案條件結合ESG永續績效連結指標。

緯創為全球領先ODM大廠，已逐步由傳統代工轉型為AI與高階伺服器解決方案供應商，成功卡位全球主要晶片商及系統供應鏈，持續朝AI領域轉型，結合軟硬體，提供技術服務平台與解決方案，包括教育及企業服務、物聯網及醫療等，技術涵蓋領域更擴及AI 、5G、元宇宙相關應用、車載、自動化i4.0等相關新興科技，致力於實現「創新而永續」的企業願景。