兆豐銀行主辦日月光投控500億元聯貸超額認購1.5倍

兆豐銀行看好未來AI產業與半導體市場前景，主辦日月光投資控股公司臺幣500億元永續績效連結聯貸案今日完成簽約，兆豐銀行表示，本案募集金額較原定目標超逾1.5倍，吸引共17家金融機構踴躍參與。

兆豐銀行表示，隨著人工智能時代的來臨，先進封裝技術與製程的突破成為此波半導體市場持續發展的主要驅動力，日月光投控為全球封裝測試產業龍頭，本聯貸案資金用於現金增資集團兩大封測旗艦公司－日月光半導體股份有限公司及矽品精密股份有限公司，聯貸案條件設計結合ESG永續績效連結指標，激勵日月光持續深化永續價值的穩健成長。

日月光投控提供完整且廣泛的封測技術服務予客戶，更以創新的 VIPack、先進封裝和系統級封裝解決方案，滿足AI浪潮下日益成長的5G、高效能運算、物聯網和自動駕駛等應用需求，隨2.5D/3D IC、CoWoS、FOPLP及CPO等關鍵技術的迅速演進，於加速晶片整合與提升效能的同時，亦滿足終端應用產品輕薄、多功能、低能耗的多元化市場需求。