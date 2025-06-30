獨家專訪廣達二代林宇輝 蹲創投圈10年、聚達獲光寶和瑞儀合作

聚達創投（MESH Ventures）7月將與光寶科技（2301）與瑞儀光電（6176）合作，成立主題型基金，6月剛掛牌上市的AI聲學意騰-KY（7749）是其得意之作，聚達近6年筆筆投資都擊出安打，董事總經理林宇輝因廣達（2382）家族背景緣故，看好科技硬體業影響力，他接受專訪吐露夢想：期望未來10年為台灣電子產業鏈注入全世界最厲害的科技。

有趣的是，聚達前九年都專注於投資基金，2024年初才轉型做Syndicate Fund（聯合投資）。林宇輝盤點這9年一共募集3檔基金，合計7,300萬美元，投資出去6,000多萬美元，第一檔做天使投資，他檢討起來自評成績普普通通，犯了一些錯誤，也學習到一些經驗值，預估2026年結束時是打平出場，但2019年起的第二輪跟第三輪基金成績就相當突出。

2019年起連連安打 主題基金投資報酬翻倍

「我開心的是，2019年起到今天，我們投資的20幾個項目沒有在水下（虧損）的，即便中間經歷COVID，今年更是爆發的一年，三檔基金都有很多很多好消息。」包括意騰今年掛牌，股價一路衝破700元，也讓林宇輝的第一檔機基金投資再添一筆。

累積豐富創投經驗後，2014年聚達從典型創投轉型為Syndicate Fund（聯合投資）平台，Deal by Deal的媒合配對投資人投資精選過的投資項目，目前已經累積投資4標的共5筆投資，其中直接投資（Direct Investment）部分AI晶片設計新創Tenstorrent、低軌衛星CesiumAstro，次級市場投資（Secondary Investment）則有SpaceX及Scale AI，後者在半年內飆漲三倍。

聚達的Syndicate Fund（聯合投資）平台服務的多是家族辦公室，客戶來自台灣、香港、新加坡，而今年隨名氣漸增，企業CVC也透過圈內友人牽線展開合作，為聚達開啟新的機會，包括光寶跟瑞儀都已宣布投資聚達3億元Thematic Fund（主題型基金）展開合作，聚達會深入瞭解企業方需求，精選一至兩家標的深度合作。

走過疫情最艱難的時刻，2019年以來出手的投資項目筆筆都交出獲利成績，林宇輝笑說「這是他比較自豪的，每一顆球都安打，沒有被三振過。」但未來10年，他將等待機會看能否打出全壘打，交出5～10倍報酬成績。

廣達二代背景 讓他鍾情電子硬體製造優勢

聚達成立於2015年，10年前正是網路電商及APP新創創業興盛的年代，林宇輝雖是財經背景，但身為廣達創辦人林百里次子，基於家族淵源，他對台灣電子製造業的實力情有獨鍾，又遇到工程師背景的合夥人喬國筌（Edward），兩人對電子業硬體理念一致，隨即一拍即合，合作成立聚焦硬體新創投資的聚達，在美國新創圈走出一條不同的路。

林宇輝表示，相對日美等大國，台灣是很小的國家，若要吸引最好的項目肯被投資，就必須在金錢之外，提供更獨有的價值優勢，要比資金比不過很多國家，但卻有最強的優勢：台灣供應鏈，聚達有能力介紹任何台灣的供應鏈給新創，這個站在巨人肩膀上的優勢，也讓聚達在美國新創及創投圈建立豐富人脈。

「台灣的供應鏈比大部分人認知的還好，真的非常非常地強，台灣對美國及全世界都至關重要，美國新創知道若要把技術商品化，一定需要台灣供應鏈，但他們需要一個『導遊』。」林宇輝侃侃而談台灣電子業的重要性，他的家族出身讓他對電子硬體產業自帶「偏見」，但也促使聚達成立10年，都專注於鏈結美國新創跟台灣電子供應鏈。

打造完美閉環 主題基金＋聯合投資平台網羅最強標的

林宇輝分析，企業投資主要是著重戰略價值，Thematic Fund（主題型基金）往往投資很早期的項目，期望具技術或合作綜效，而不求財務面快速回報，這類投資的獲利空間不高，對聚達來說，卻可以成為完美閉環，成為Syndicate Fund（聯合投資）的漏斗，若陪跑上述企業順利進入成熟期，增資時就能進一步引進家辦投資人。

「很多人不瞭解，投資最稀缺的資源是時間。」林宇輝分析，在有Thematic Fund跟Syndicate Fund，聚達的投資評估期將比一般同業拉得更長，掌握更精準資訊。