AI 關鍵原料驚爆搶貨潮 帶旺環宇、英特磊、全新、聯亞等出貨喊衝

輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有多少（料）就收多少，價格不是問題。」隨美中簽署協議，陸方將加速對美稀土出口許可審批程序，助攻環宇（4991）、英特磊（4971）、全新（2455）、聯亞（3081）等供應商出貨喊衝，產業旺上加旺。

磷化銦是AI伺服器用光通訊晶片上游關鍵原料，是讓資料得以順利進行高速傳輸、達到生成等AI必備功能不可或缺的要素。

隨著AI百花齊放，磷化銦需求激增，惟大陸官方2月起開始實施稀土出口限制，用於供應受影響，進一步導致磷化銦基板供應吃緊，造成相關磊晶晶圓跟著短缺，在需求暴增、供應不足下，促成這波搶貨潮。

業界指出，大陸為全球最大磷化銦供應國，占比約六成，之後依序為德國、日本與美國；磷化銦基板前三大供應商分別是日本住友電工、美商AXT以及法國II-VI；其中，AXT市占率高達六至七成，主要生產基地位於大陸，是多數磊晶廠原料來源主力供應商。

由於磊晶廠基板庫存備料大多約二個月，先前大陸出口限制時間比預期長，在終端瘋狂搶貨下，就會發生原料短缺而出不了貨的狀況。即使緊急向日系供應商調貨，但貨量仍有限，導致不少磊晶廠4、5月營收受影響，隨陸方允諾解除禁令，台廠連夜趕工補足缺口，滿足客戶龐大的需求，營運一路暢旺至年底。

業界分析，隨著輝達GB200出貨放量，下半年GB300接棒上陣，市場對光通訊模組需求將更強。磷化銦是光通訊晶片不可或缺的原材料，扮演吃重角色，相關供應鏈出貨動能熱轉。

針對磷化銦磊晶市況，國內磊晶廠指出，由於供應短缺的情況已有數月，因此只要有貨可交，「客戶二話不說就直接掃光，價格早已經不是問題」，重點是必須要有貨可以出，顯示出磷化銦磊晶需求相當火熱。

國內磊晶廠認為，隨著大陸鬆綁稀土出口管制，預料磷化銦基板供應吃緊的情況將逐步改善，而磷化銦磊晶出貨動能則會在第3季轉強，光通訊晶片與模組亦有望開始大量交貨，藉此滿足AI市場對光通訊零組件的強烈需求。

業界分析，磷化銦因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高，以及禁帶寬度高等諸多優勢，成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，台廠中，英特磊、全新、聯亞、環宇等磷化銦四強也積極布局相關商機，獲得市場高度關注。

業界人士表示，磷化銦屬於三五族半導體的一種，過去主要應用在電信設備與特殊儀器，產品應用面較冷門。隨著AI伺服器熱潮興起，磷化銦的特性高度符合AI高速運算要求，從冷門產品搖身一變，成為近年來最火熱的材料，連帶讓磷化銦相關上、下游供應鏈迎來新的產業契機。

就全球產業現況來看，目前磷化銦基板大多掌握在三大外商手中；磊晶方面則是台廠的天下，市占率達七成，使得台灣在磷化銦產業扮演關鍵要角。若以磊晶產能排序，聯亞居冠，全新、英特磊緊追在後，環宇則是負責磊晶後段製程。