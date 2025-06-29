采鈺迎蘋果自研影像處理器大單 也積極布局矽光子技術

蘋果自研晶片腳步不停歇，最新公布一項影像感測器相關專利，被視為蘋果為自製影像感測器鋪路，要為果粉打造耳目一新的視覺體驗，並將找台積電與旗下光學元件製造廠采鈺（6789）合作，為采鈺帶來龐大新訂單。

綜合外媒報導，蘋果這項專利名為「具有高動態範圍和低雜訊的堆疊像素影像感測器」，暗示一項可能重塑移動和專業成像領域的突破。蘋果聲稱，相關堆疊式感測器架構擁有高達20檔的動態範圍。

上述專利內容顯示，堆疊式設計可讓蘋果將更先進的電路塞進更薄的感測模組中，很適合手機與AR／VR應用，並藉以促成iPhone等終端裝置具備電影級HDR、即時無噪音視訊捕捉、超薄外形，專業品質成像等新功能，為果粉打造耳目一新的視覺體驗。

蘋果目前影像感測器仰賴日商索尼等廠商供應，外媒認為，蘋果積極布建影像感測器專利，有意擺脫既有外購的模式，以競爭對手而非客戶身分進入影像感測器市場，並暗示蘋果在智慧裝置成像領域的下一個重大突破可能植根於以影像感測器為先的創新，而非軟體或人工智慧。

蘋果已經陸續有多個元件從向外採購改為自製，包括筆電與桌機用的M系列自家晶片等，並仰賴與台廠合作。業界透露，蘋果著手開發自製影像感測器，勢必繼續強化與台廠合作，采鈺奪單呼聲最大。

采鈺是台積電在影像感測器重要布局，首季感測器相關營收占比高達75%。展望下半年，采鈺先前提到，今年客戶對手機、車用影像感測器（CIS）需求仍不錯，下半年步入傳統性旺季，期望整體營運能比上半年好。

對於未來研發進展，采鈺先前也表示，影像感測器針對手機應用主流，前進5,000萬與上億高畫質需求，需搭配小尺寸像素微縮，采鈺有機會在小尺寸CIS獲普遍採用。

采鈺指出，今年全球半導體由AI驅動穩固成長，惟地緣政治與全球產業鏈重構，將帶來一定程度的影響。面對機會與挑戰，該公司將主動轉化變局的不確定性為營運新契機，更加專注於技術附加價值提升與產品結構的擴展，借力AI趨勢對應用裝置多元的龐大商機，開啟半導體光學發展的新篇章，持續為客戶製程技術的可靠夥伴。

此外，采鈺也強調，積極布局矽光子技術，包括被動元件如矽微透鏡、光柵波導、光耦合結構等，以拓展AI高速運算的長期商業機會，開拓新的應用和客群。