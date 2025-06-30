美元貶值牽動科技業財報 台積電等業者笑不出來
儘管近年人工智慧（AI）成為熱門題材，但美元貶值這項匯率因素近來漸受關注，成為科技業財報的最新變數。
科技業者遭遇的匯率影響，從全球晶圓代工龍頭台積電（2330）便可窺見。台積電上周配置100億美元，緩解新台幣兌美元匯率升值影響，為過去13個月來第三度做出匯率避險的資本配置，總額已達180億美元，主要透過買進美元計價債券、外匯選擇權、期貨與交換合約等方式。
台積電在最新年報指出，美元兌新台幣每貶值1%，就會導致該公司營業利益率下滑約0.4個百分點。台積電從蘋果、輝達等客戶賺取美元收入，但發布業績時則以新台幣計算，在新台幣匯價走弱時，在發布財報時帶來助益，但如今卻豬羊變色。
美元貶值主要是因為美國政策不斷改變。美國總統川普發動的貿易戰、美國貿易逆差預料將縮減，都意味著在國際市場流通的美元將減少。同時，川普對北約（NATO）態度搖擺不定，促使德國等歐洲國家增加國防投資，也帶動各國內需經濟，刺激歐元升值。
紐約梅隆銀行資深市場策略師余．傑佛里（音譯）表示，以美元投資的人士，所持有的美國科技股估值已相當高，因過去三年缺乏更好的投資選項，搭上了美國例外論的順風車，如今突然也有理由投資其他市場。
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