美AI軍備賽 換檔加速

紐約時報報導，在OpenAI啟動AI競賽兩年半後，OpenAI、亞馬遜及Meta等美國科技巨擘砸錢的AI軍備競賽仍無減緩跡象，在惟恐落於人後的憂慮下，反而還切換到另一個加速檔，合計投入數千億美元於創建AI系統。

報導指出，這些科技巨擘砸大錢投資AI建設之際，也重金禮聘人才，Meta給AI研究員的簽約獎金超過1億美元。創投業者也在加碼投入，美國今年首季對AI業者的投資季增33%、達650億美元。

最大筆支出用於打造資料中心，Meta、微軟、亞馬遜及Google已表示，今年將共花費3,200億美元於基礎建設成本，多數用於興建新的資料中心，比兩年前高出兩倍多。

OpenAI和合作夥伴正在德州和中東斥資約600億美元蓋資料中心園區，Meta正在路易斯安那州蓋兩倍大的AI設施，亞馬遜還要在印第安納州打造更大的園區，占地1,200英畝（485.63公頃）。

儘管AI的潛能可能被高估，但許多科技業主管認為，更大的風險在於花的錢跟不上對手，現在的投資也值得。聚焦AI科技的Page One創投公司投資人尼寇森說，大家都深怕被甩在後面。Radical創投公司合夥人雅各也說，大公司執行長的思維是「他們承擔不起做太少的錯誤，但能承擔做太多的錯誤。」