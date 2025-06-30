美AI軍備賽 換檔加速

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

紐約時報報導，在OpenAI啟動AI競賽兩年半後，OpenAI、亞馬遜及Meta等美國科技巨擘砸錢的AI軍備競賽仍無減緩跡象，在惟恐落於人後的憂慮下，反而還切換到另一個加速檔，合計投入數千億美元於創建AI系統。

報導指出，這些科技巨擘砸大錢投資AI建設之際，也重金禮聘人才，Meta給AI研究員的簽約獎金超過1億美元。創投業者也在加碼投入，美國今年首季對AI業者的投資季增33%、達650億美元。

最大筆支出用於打造資料中心，Meta、微軟、亞馬遜及Google已表示，今年將共花費3,200億美元於基礎建設成本，多數用於興建新的資料中心，比兩年前高出兩倍多。

OpenAI和合作夥伴正在德州和中東斥資約600億美元蓋資料中心園區，Meta正在路易斯安那州蓋兩倍大的AI設施，亞馬遜還要在印第安納州打造更大的園區，占地1,200英畝（485.63公頃）。

儘管AI的潛能可能被高估，但許多科技業主管認為，更大的風險在於花的錢跟不上對手，現在的投資也值得。聚焦AI科技的Page One創投公司投資人尼寇森說，大家都深怕被甩在後面。Radical創投公司合夥人雅各也說，大公司執行長的思維是「他們承擔不起做太少的錯誤，但能承擔做太多的錯誤。」

Meta AI

延伸閱讀

Meta傳大募資蓋AI資料中心 強化大型語言模型戰力

迪士尼與OpenAI洽談合作？與Midjourney訴訟仍持續中

爬蟲程式剽竊對手法源資料庫 七法2創辦人判刑加賠1億

美股ETF 強韌 人氣升溫

相關新聞

AI關鍵原料驚爆搶貨潮 帶旺環宇、英特磊、全新、聯亞等出貨喊衝

輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有...

美元貶值牽動科技業財報 台積電等業者笑不出來

儘管近年人工智慧（AI）成為熱門題材，但美元貶值這項匯率因素近來漸受關注，成為科技業財報的最新變數。

智慧經營／力積電董事長黃崇仁 轉型迎向AI新戰場

曾在2021年掛牌風光登場的力積電（6770），近年飽受中國成熟製程價格競爭與全球供應鏈震盪的雙重壓力，股價也因此長期走...

輝達GB300來了 鴻海大贏家 廣達、緯創等伺服器鏈出貨喊衝

輝達GB200量產邁入高峰之際，下世代最強AI伺服器GB300下半年接棒上陣，效能再進化，AI伺服器代工協力廠摩拳擦掌搶...

輝達GB300 AI伺服器要來了 光通訊廠迎新一波商機

輝達GB300 AI伺服器要來了，傳輸速率更嚴苛，引領光通訊產業邁入更高速的1.6T世代，新一波升級潮大爆琺，華星光、上...

高速運算關鍵原料大缺貨 AI磷化銦台系廠商唱旺

輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。