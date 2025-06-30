CSP廠攻自研晶片 世芯、創意、聯發科等結盟廠商受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）大搶AI商機，不僅砸大錢買輝達晶片，也積極發展AI自研晶片。示意圖。 （路透）
亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）大搶AI商機，不僅砸大錢買輝達晶片，也積極發展AI自研晶片。示意圖。 （路透）

亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）大搶AI商機，不僅砸大錢買輝達晶片，也積極發展AI自研晶片，並結盟世芯（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）、晶心科（6533）等台廠。隨著四大CSP激戰，引領AI自研晶片市場進入戰國時代，也為相關台灣夥伴帶來可觀的營收貢獻。

業界分析，四大CSP為迎接新一波AI浪潮，積極建置資料中心，除採用輝達、超微等業者晶片，也積極開發自研客製化晶片，希望獲得更多彈性，相關特殊應用IC（ASIC）市場規模正不斷擴大，並引來群雄競逐。

台灣IC設計龍頭聯發科積極搶搭相關商機，即便近期市場傳出該公司部分雲端ASIC專案進度有雜音，業界仍高度看好其客製化ASIC能力在台廠中居冠，可直攻設計前段毛利率最高的規格設計（spec-in design）工程，並擁有與博通等國外大廠一爭天下的機會。

聯發科對相關客戶訂單不予評論，外界推測其承接Google TPU v8e案件，在後續可望帶來業績挹注。

聯發科董事長蔡明介先前引用市調機構數據指出，2028年全球雲端ASIC市場規模可達400億美元以上，希望聯發科自2026年到2028年，相關業務可逐年成為其重要引擎。聯發科執行長蔡力行之前則是預估，AI加速器ASIC業務有潛力從2026年起貢獻年營收，約可超過10億美元。

在ASIC設計服務業者中，世芯是最早受惠AI自研晶片商機的廠商之一，負責IC設計後段工程。亞馬遜的7奈米製程AI晶片從2021年第4季量產，到去年下半，為世芯帶來龐大業績貢獻，在產品生命周期內約為該公司帶來達15億至16億美元的挹注。

接下來亞馬遜的3奈米製程Trainium 3 AI晶片預計於今年底前會有小批量，明年進入量產規模，且訂單量預期比上一代7奈米製程案件更多，讓外界期待世芯明年相關業績的爆發性。


延伸閱讀

美 AI 軍備賽 換檔加速

晶片 IC設計 AI

延伸閱讀

AI題材夯趁機套現！傳輝達高層過去1年出脫10億美元持股

大陸手機晶片一哥將上市 紫光展銳全球市占14% 排行第四 已完成輔導備案 擬在上海科創板IPO

Meta傳大募資蓋AI資料中心 強化大型語言模型戰力

得手數十萬元！悠遊卡退刷金流異常 查出高中生破解晶片當提款卡刷

相關新聞

AI關鍵原料驚爆搶貨潮 帶旺環宇、英特磊、全新、聯亞等出貨喊衝

輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有...

美元貶值牽動科技業財報 台積電等業者笑不出來

儘管近年人工智慧（AI）成為熱門題材，但美元貶值這項匯率因素近來漸受關注，成為科技業財報的最新變數。

智慧經營／力積電董事長黃崇仁 轉型迎向AI新戰場

曾在2021年掛牌風光登場的力積電（6770），近年飽受中國成熟製程價格競爭與全球供應鏈震盪的雙重壓力，股價也因此長期走...

輝達GB300來了 鴻海大贏家 廣達、緯創等伺服器鏈出貨喊衝

輝達GB200量產邁入高峰之際，下世代最強AI伺服器GB300下半年接棒上陣，效能再進化，AI伺服器代工協力廠摩拳擦掌搶...

輝達GB300 AI伺服器要來了 光通訊廠迎新一波商機

輝達GB300 AI伺服器要來了，傳輸速率更嚴苛，引領光通訊產業邁入更高速的1.6T世代，新一波升級潮大爆琺，華星光、上...

高速運算關鍵原料大缺貨 AI磷化銦台系廠商唱旺

輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。