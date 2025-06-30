磷化銦成AI伺服器高速傳輸新寵兒 英特磊、全新、環宇等聚光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

磷化銦（Inp）因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高，以及禁帶寬度高等諸多優勢，成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，台廠中，英特磊（4971）、全新（2455）、聯亞（3081）、環宇（4991）等磷化銦四強也積極布局相關商機，獲得市場高度關注。

業界人士表示，磷化銦屬於三五族半導體的一種，過去主要應用在電信設備與特殊儀器，產品應用面較冷門。隨著AI伺服器熱潮興起，磷化銦的特性高度符合AI高速運算要求，從冷門產品搖身一變，成為近年來最火熱的材料，連帶讓磷化銦相關上、下游供應鏈迎來新的產業契機。

就全球產業現況來看，目前磷化銦基板大多掌握在三大外商手中；磊晶方面則是台廠的天下，市占率達七成，使得台灣在磷化銦產業扮演關鍵要角。若以磊晶產能排序，聯亞居冠，全新、英特磊緊追在後，環宇則是負責磊晶後段製程。

看好AI帶來的市場需求大爆發，英特磊、聯亞、全新都已在法說會中，強調積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此全力滿足客戶需求。其中，英特磊美國新廠二期將在7月動工，估明年度完工；聯亞近期已陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升，全新則持續添購新機台擴大產能。業界分析，相較於其他三五族半導體，磷化銦本身因技術限制，有高度寡占且供應偏少的產業特性。

聯亞 磊晶 AI

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