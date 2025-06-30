輝達GB300 AI伺服器要來了 光通訊廠迎新一波商機
輝達GB300 AI伺服器要來了，傳輸速率更嚴苛，引領光通訊產業邁入更高速的1.6T世代，新一波升級潮大爆琺，華星光（4979）、上詮（3363）、波若威（3163）等光通訊台廠喜迎新商機。
業界人士表示，當AI伺服器平台從輝達的H100進入GB300之後，掀起一波新的數據傳輸革命，傳統靠銅線傳輸資料勢必逐漸走入歷史，光通訊成為當紅炸子雞，矽光子更將成為未來AI時代主流。
根據產業分析，GB300採用的CPO（矽光子光學共封裝）技術將實現高達1.6T的晶片間傳輸速率，較上一代提升60%，功耗同時降低40%，能顯著提升AI訓練與推理效能。
華星光積極跟隨大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、CPO研發，具技術領先優勢，並持續開發高速產品及擴展代工業務，目前研發重點為800G、1.6T應用之70／100mW CW LD及矽光子應用技術等。
上詮積極推進CPO腳步，1.6T CPO ReLFACon光纖陣列連接器（FAU）已於去年第4季試產，正送交量產驗證，將於明年第3季量產，產能方面也與客戶密切溝通中，3.2T CPO產品則正在進行驗證。
波若威目前CPO技術聚焦Optical I／O的部分，主力包含光纖套件產品群及光纖配線盒產品群，預計下半年完成驗證，明年進入量產；另外，應用在AI、DC伺服器平台的800G、1.6T光纖套件產品，以高速光收發器平台為發展主軸，預計下半年放量，瞄準北美市場需求。
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