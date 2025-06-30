輝達GB300來了 鴻海大贏家 廣達、緯創等伺服器鏈出貨喊衝

輝達GB200量產邁入高峰之際，下世代最強AI伺服器GB300下半年接棒上陣，效能再進化，AI伺服器代工協力廠摩拳擦掌搶商機，其中，鴻海（2317）訂單份額最大，成為大贏家，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等出貨同步喊衝。

法人分析，GB300是AI產業下半年重頭戲，攸關科技業榮枯，受重視程度甚至比蘋果iPhone 17系列新機還高。

GB300是輝達用來進一步推動AI推理運算能力，支撐生成式AI、代理AI與實體AI等應用落地的要角。

GB300有多強悍？根據輝達揭露的數據，不僅晶片持續委由台積電操刀，最高階的GB300 NVL72連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀（Arm）Neoverse架構Grace CPU，其AI效能比GB200 NVL72提升1.5倍；與基於前一代Hopper架構的產品相比，Blackwell在AI工廠市場的營收機會提升50倍。

圖／經濟日報提供

由於技術與算力大升級，GB300上市後，預料仍會吸引主要雲端服務供應商（CSP）砸大錢搶購，並為相關供應鏈帶來龐大商機。

鴻海為輝達進入GB300世代最重要夥伴，取得最大訂單份額，主因鴻海集團資源高度垂直整合，成為承接輝達GB300 AI伺服器訂單的最大優勢。

鴻海最新一代GB300伺服器已在測試中，下半年有望出貨。法人指出，因GB200與GB300架構相似，鴻海預期GB300量產爬坡進展將較前代順利，今年雲端網路業績將逐季成長，其中AI伺服器占整體伺服器營收預估超過五成。

廣達GB200機櫃第2季已放量出貨，GB300正在測試與客戶驗證階段，預計9月出貨，也掌握相當大的訂單比重。

由於輝達GB300與GB200推出時程相近，市場憂心GB200出貨動能是否因此遭壓抑，不過，廣達執行副總經理楊麒令認為，一階（Tier 1）的大型CSP廠對大語言模型需求火熱，不太可能再等下一代產品推出。

緯穎GB300伺服器努力跟著輝達的時程走，預計8、9月開始準備出貨，下半年AI伺服器出貨量將大幅成長。緯穎董事長洪麗寗表示，雖然在輝達首波Blackwell系列伺服器，並未如另外兩位競爭對手拿到較多份額，但在這過程中，也看到新市場商機及斬獲新客戶。

英業達則鎖定較初階的B300平台，預計第3季底開始出貨。英業達指出，CSP客戶需求正向，目前已有部分GB200產品出貨給CSP客戶，後續也將跟著推出B300伺服器。