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Meta、Oakley合作 增強Meta在AI眼鏡市場影響力

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Meta與運動品牌Oakley合作推出全新高性能AI眼鏡「Oakley Meta HSTN Performance」，主打運動場景應用。法人機構表示，此款眼鏡支援拍照、錄影、聽音樂、接電話與語音互動等功能，用戶可透過語音操控Meta AI實現即時問答與操作，7月11日預售，售價399美元起。

法人機構表示，眼鏡設計承襲Oakley HSTN系列，具備多種時尚配色與鏡片選擇，包括偏光、變色與處方鏡片，強調在高爾夫、滑板、衝浪等運動場景中的實用性。硬體方面搭載1,200萬像素鏡頭與5麥克風陣列，支援3K錄影與8小時電池續航，搭配充電盒可延長至48小時，並設有實體按鈕與觸控區域提升操作便利性。

雖然新款AI眼鏡未帶來重大技術突破，但Meta積極拓展穿戴式裝置市場，並預計稍後推出專為騎行設計的新產品；目前Meta已售出數百萬副AI眼鏡，隨著產品線擴張，Meta在AI眼鏡市場的影響力將持續增強。

智慧眼鏡 Meta AI

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