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中華電續拓「海地星空」布局 再添海纜投資

中央社／ 台北29日電

中華電信強化網路韌性，在海纜新增布局，繼3月宣布投資跨太平洋海纜E2A後，近期再宣布共同投資AUG海纜建設，投資金額超過新台幣24億元，持續深化「海地星空」網路。

台灣周圍海底電纜頻遭破壞，引發各界擔憂聯外通訊韌性。中華電目前共投資10多條台灣聯外海纜，也陸續建置國內海纜，除透過不同海纜、多軌道衛星、微波等相互備援，盼多路齊發降低風險。

中華電信今年3月宣布，斥資約40多億元，投資新海底電纜系統E2A，為長約1萬2500公里的跨太平洋光纖網路，預計於2028下半年啟用，將能大幅提升太平洋區域的數位能力與連結品質。

E2A海底電纜系統串聯亞洲與北美主要數位樞紐，登陸點涵蓋台灣頭城、南韓釜山、日本千葉縣丸山（Maruyama）及美國加州莫羅灣（Morro Bay）。

中華電信積極建構「海地星空」網路，董事長簡志誠表示，中華電過去國內外累積投資已有30多條海纜，今年新增登陸台灣的海纜有東南亞日本二號海纜（SJC2），以及與美國Meta、Google、日本NTT等投資的Apricot，而第3條台馬4號海纜明年也將完工，並新增1條台澎金海纜。

中華電信近期公告，與其他網路服務業者共同投資AUG海纜建設，這是中華電今年宣布第2項海纜投資；投資費用部分，中華電信表示，海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由AUG投資會員依投資比例分攤，中華電投資金額超過24億元。

中華電指出，橫跨太平洋的E2A海纜未來可與即將完工的SJC2以及Apricot等亞洲區海纜在台灣進行多元串連，強化台灣在亞太海纜匯集中心的地位。AUG海纜建設方面，供應商為NEC，中華電近期將公布詳細計畫。

中華電表示，投資海纜將用於擴充國際傳輸頻寬，並確保路由多樣性，提供客戶最佳電信服務。

海纜 中華電信

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