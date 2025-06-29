電信三雄除息秀將登場 652億資金活水挹注

電信三雄2024年營運齊創近年新高，本周起登場的除息表現受矚。今年3家電信商合計配發逾新台幣652億元現金股利，創5年來新高，將挹注台股資金活水；電信三雄也紛紛端出AI、雲端與資安等數位服務轉型成績單，在各產業升級中扮演關鍵引擎。

電信三雄除息秀將於本周起陸續登場，由中華電信揭開序幕，預計於7月3日除息，現金股利每股5元，盈餘分配率高達104.2%，為2017年以來新高，也是電信三雄中最高者，共發出387.87億元。

台灣大哥大除息日落在7月9日，預計每股配發現金股利4.5元，總額達136億元；遠傳電信同步於7月9日除息，每股預計配發3.56元現金股利，總額達128.36億元。

今年3家電信商合計配發652.23億元現金股利，創5年來新高，將挹注台股資金活水。

中華電市值穩站兆元 AI與ICT業務雙引擎

中華電去年每股賺4.8元，寫7年新高。中華電信董事長簡志誠表示，儘管競業有合併效益，但中華電信搭上AI浪潮與數位、淨零雙軸轉型商機，今年營運將力拚8年新高。

股價方面，中華電27日盤中衝上137.5元，再創歷史新高，市值穩穩站上兆元門檻。簡志誠表示，市值突破的關鍵在於近年持續推動AI創新轉型、強化網路韌性與服務品質，每月財報都超標報喜，加上中華電屬於「內需型」服務業，具備資金避風港特性，在國內經濟與國際政策變化中更具抗震性。

中華電強調，企業ICT業務的強勁成長，包括雲端、IDC與資安近年皆有雙位數成長，未來將拉升ICT經常性營收占比，持續推升企業端營收與整體獲利結構。

台灣大AI航母起飛 新事業戰機助攻獲利

台灣大哥大2025年第1季營運強勢，電信本業營業利益年增30%、創近7年新高，稅後淨利年增23%。

台灣大總經理林之晨以「AI驅動的科技電信航母」形容台灣大發展定位，正積極切入AI、資安、雲端與Web3等新興事業，目標打造「新事業戰機」，推升整體獲利動能，他看好未來台灣大可望維持雙位數獲利成長。

台灣大進一步指出，今年企業服務營收目標將年增20%，其中「雲端與AI」預估爆發性成長達223%；「資安解決方案」也可望年增94%，為電信本業帶來新的動能引擎。

遠傳5G衝刺黃金交叉 新經濟加速獲利動能

遠傳電信受惠整併綜效、5G用戶持續升級與數位服務成長，累計前5月稅後淨利達54.62億元，年增10.5%，每股盈餘（EPS）為1.51元，營運動能穩健。

遠傳預計今年底前完成亞太電信用戶移轉，並加速推升5G滲透率，力拚年底與4G達成「黃金交叉」。遠傳總經理井琪指出，遠傳每用戶平均貢獻度（ARPU）穩居業界第一，2024年行動服務營收可望突破600億元，創近8年新高，並於2025年第1季達成連續16季正成長。

遠傳表示，持續強化新經濟與加值服務發展。其中，企業與政府合作案已貢獻57%的新經濟營收，超越消費者業務，成為推升整體獲利的主要動能之一。