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協助建構韌性戰略 中華電信打造「海地星空韌性網路」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華電信董事長簡志誠。圖／聯合報系資料照片
中華電信董事長簡志誠。圖／聯合報系資料照片

面對區域地緣政治風險日益升高，台灣作為印太安全鏈核心節點，建構高韌性、低延遲且自主可控的通訊體系，已成為現代數位國防的關鍵要素。中華電信董事長簡志誠在受訪時表示，中華電信積極推動「海地星空韌性網路」佈建計畫，從海纜、微波、衛星、光纖到行動網路，全面強化戰時與災時下的網路韌性，鞏固國家數位安全的基礎。

因應台海衝突風險以及極端氣候等威脅，賴清德總統多次強調國防安全以及全社會防衛韌性等概念。主軸之一的「資通、運輸及金融網絡安全」，在資安及國安的網路時代，有重要的戰略意義。作為電信產業龍頭，簡志誠指出，中華電信正全方面提升我國的通訊網路韌性。

目前中華電信已完成九條國內離島海纜建置，預計明年新增兩條至11條，並與國際夥伴合作打造逾十條多路徑國際海纜，有效分散單點毀損風險；另以50座以上山頂微波站與離島多路徑微波鏈結，建構光纖中斷時的備援通道。

在太空通訊布局方面，中華電信已與多家國際低、中、高軌衛星公司達成合作協議，引入英國OneWeb、亞馬遜Kuiper、加拿大Telesat等戰略夥伴，並投資於具自主運營權的高軌衛星，打造全國唯一「主權衛星」，可於戰爭、地震等極端狀況下維持國土通訊不中斷。

中華電信董事長簡志誠表示，通訊韌性早已不再是單純技術問題，而是國防安全與社會穩定的核心命題。延續賴清德總統所成立的「全社會防衛韌性委員會」基礎設施、電信、網路安全的關注，從網路韌性就是國防安全的觀點出發，協助國家在極端情境中持續保持政府決策、災防管制與社會訊息流通的能力。

中華電信也與國際IOWN全球論壇合作，率先完成全光網路概念性驗證，與日本NTT成功試通台北—東京3000公里超高速傳輸，為未來AI與6G應用奠定軍民雙用基礎通訊能力，並進一步拓展台灣在國際雲端與資料運算戰略中的地位。

全球認知作戰與數位戰愈趨激烈，中華電信以科技實力與產業鏈整合能力，打造「海地星空」為本島與離島、陸地與太空、技術與戰略的多層通訊防線，成為強化台灣整體防衛戰略韌性的中樞力量。

董事長 海纜 中華電信

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