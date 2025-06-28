台廠拚轉型 迎戰AI新階段

時序即將進入第三季，儘管全球經濟仍具不確定性，產業應用發展卻未見停歇。專家預期，第三季的發展亮點將聚焦在「ＡＩ應用深化、工業電腦導入Edge AI、iPhone 17大改款，以及砷化鎵驅動的高速通訊需求」四大主軸，台灣供應鏈正在迎接新舊動能交替、技術與應用並進的轉折期，為下半年帶來新契機。

ＡＩ產業正快速邁入新階段，從輔助工具升級為具備決策與執行能力的「Agentic AI」與「AI Agent」。研究機構Gartner指出，去年全球ＡＩ半導體市場規模約為五三七億美元，到二○二八年將增長近四倍達到一九六五億美元。其中，ＡＩ推論應用是市場成長的主要推動力。

包括緯創旗下緯軟、伊雲谷、安碁、宏碁資訊等台灣資訊服務與系統整合業者，都積極強化跨平台部署與客製化整合能力，希望針對金融、零售、製造等場域提供ＡＩ解決方案。

緯軟董事長蕭清志近日就強調，持續強化ＡＩ業務，目標今年ＡＩ相關營收比重，將提升至兩成。

Edge AI（邊緣ＡＩ）也將成為新一波成長引擎，據Market Research Future預測，Edge AI硬體規模將從去年的二十六點八六億美元，成長至二○三二年的一五九點八八億美元，年複合成長率達百分之二十二點三。

Google台灣董事前總經理簡立峰說，這波成長讓包括研華、樺漢、融程電、艾訊、安勤與宏正等工業電腦廠商，正加快ＡＩ模組整合與邊緣運算平台開發，積極搶攻智慧終端設備市場。

儘管手機市場整體已趨飽和，但高階換機需求與ＡＩ功能的導入，仍是推升成長的關鍵力量，即將在第三季發表的iPhone 17系列，被期待為蘋果近年來最大幅度改款，外傳iPhone 17 Pro將升級至三點五倍光學變焦、七倍無損變焦，感光元件與前鏡頭畫素也將翻倍提升，法人預期，相關供應鏈中，受惠的公司包括鏡頭龍頭大立光、電聲廠商美律等。

大立光執行長林恩平就說，智慧手機新機出貨旺季進入倒數，六月、七月、八月拉貨動能逐月增強，預期七月出貨會比六月好、八月又較七月佳，第三季產能滿載，若依往年慣例，下半年會比上半年好。

另外，隨著5G基地台密度提升、Wi-Fi 7加速普及、ＡＩ伺服器升級，砷化鎵材料應用熱度再起。砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長陳進財接受本報專訪時就說，「我們一定是往高頻、寬頻、高速這幾個技術趨勢去發展，這些都是時代的需求。」

陳進財指出，未來無論上至太空衛星通訊、下至自駕車與機器人，都不僅需要ＡＩ、通訊及高速運算，更需要多樣的感測裝置和高速傳輸，這些都離不開化合物半導體。台廠包括穩懋、宏捷科、全新等廠商，已建立從磊晶、晶圓製造到封測的完整生產鏈，可望在通訊與ＡＩ資料中心同步升級潮流中占據一席之地。