世界先進新加坡12吋廠 進度有望超前

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

世界先進（5347）昨（28）日舉行家庭日活動，針對旗下新加坡VSMC 12吋廠進度，董事長方略表示，去年第4季動工，經過八個月努力，所有工程進展相當順利，2027年第1季量產行程不變，甚至可能超前。

依建廠規劃，6月初上梁，第4季移入機台設備，預期2026年下半年會產出樣品給客戶，2027年第1季量產。儘管半導體面臨不確定性，但客戶很積極，展現很大的興趣，希望保持建廠進度。方略說，地緣政治緊張，我們感受到很多客戶對世界新加坡12吋廠展現比較大興趣，現在跟這些客戶積極溝通，簡單說，「世界12吋廠在新加坡進展相當順利」，而且需求看起來相當正面。

人才招募方面，方略說，12吋廠馬上就要開始裝機，因此員工大部分都已經到位，新加坡招募的是全球人才，除了新加坡，也有台灣過去的人才，同時有全球九個不同國籍的人參與其中，新加坡社會其實很容易吸引全球外籍人士，招募上都還算順利。

方略昨天也宣布，針對去年12月31日前進入世界的員工，在7月25日發放辛勤獎金，包括基層員工、工程師、副理等，每人發放1萬至3.5萬元不等，以慰勞基層員工辛勞，希望大家下半年繼續努力。

董事長 新加坡

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