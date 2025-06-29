世界先進急單到 全年健康成長 董座方略：匯損影響很小

世界先進（5347）董事長方略昨（28）日表示，目前對等關稅等不確定性因素已有鈍化現象，確實有急單進來，客戶需求相當積極，下半年以美元計算營收，與去年同期相比可望溫和成長，全年則是健康成長。

世界昨日舉行家庭日活動，方略指出，新台幣今年以來升值12.34%，對半導體產業造成衝擊，不過世界採取避險措施，影響很小。

世界是台積電子公司，以8吋廠為生產主力，2024年中攜手恩智浦半導體（NXP）合資設立「VSMC」，在新加坡興建首座12吋廠，總投資額78億美元，由持股六成的世界負責營運。

圖／經濟日報提供

世界今年5月合併營收約35.50億元，月減3.38%、年減0.56%；今年前五月合併營收約191.74億元，年增15.57%。該公司第1季稅後純益約24.14億元，季增30.7%，年增89.8%，近九季以來新高，第1季每股稅後純益（EPS）1.30元，去年第4季EPS為1.03元，去年同期EPS為0.77元。

方略指出，川普上任以來讓產業面臨很大挑戰，4月初又推出對等關稅，加上威脅要課徵半導體關稅，這些政策帶來不確定性，上半年其實挑戰非常大，在這種環境下，很多人都擔心關稅的影響，但也有部分客戶提前備貨。

若按美元計價，上半年表現算是不錯的成長，至於下半年，還是要面臨對等關稅不確定性，半導體關稅也還沒有確定，但這類衝擊目前看起來有一些鈍化，就是看到客戶仍然積極下單，以美元計價來看，下半年還是會繼續成長，這些不確定性的負面影響開始鈍化了。

針對急單狀況，他說，確實有急單進來，主要在汽車、工業與一些消費性電子產品。由於關稅影響已經鈍化，2025年景氣將回到所謂的季節性變化，整個2025年半導體溫和成長，目前客戶訂單不論是IDM、IC設計公司等都有增加，汽車電子產品庫存調整後已回到正常水位，目前客戶表現就是下單比較積極。

匯率方面，方略直言，新台幣兌美元年初以來升值逾12%，對半導體製造業影響顯著，但公司積極控管匯損，目前幾乎無匯損，將負面衝擊降至最低。