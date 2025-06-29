產業追蹤／6G時代來臨 台廠不缺席 從硬體製造轉向軟體領域

面對全球6G技術競逐的關鍵時刻，國際標準組織3GPP與O-RAN聯盟2024年4月舉行3GPP & O-RAN聯盟聯合工作坊，討論雙方在6G標準化的合作。這不僅標誌著標準制定與開放架構推動兩大陣營戰略結盟，也為未來全球6G生態體系的整合與發展奠定基石。

過往3GPP與O-RAN聯盟各司其職，一為主導行動通訊核心標準制定，一為推動無線接取網路的開放性與模組化，但雙方技術重疊區日益擴大。透過本次工作坊，將共同推進技術協調，建立一致性介面與術語，展現對未來6G技術融合的前瞻布局。

此舉有望消弭不同標準間的摩擦，促進設備供應鏈的互操作性，並激勵更多創新廠商參與到6G生態中。隨著6G預期將具備極高頻譜效率、智慧化網路管理、無所不在等特色，其系統複雜度與異質性遠超以往，唯有透過標準與開放架構協同整合，才能實現真正具規模性與可擴展性的網路部署。

雙方強調在6G初期標準研究階段即展開協作，能有效提升後續標準推進效率，也讓產業界在技術投資與研發方向更早掌握趨勢。對投入6G基礎研究的設備商、電信商及測試驗證單位，有助降低研發風險。

3GPP和O-RAN聯盟合作原則包括：一、3GPP負責制定6G規範。O-RAN聯盟將補充3GPP的6G規範，以支援其應用場景。二、3GPP定義整體6G架構。O-RAN聯盟將根據3GPP的6G架構決策，同步更新或制定與6G相關的O-RAN聯盟規範。三、3GPP與O-RAN聯盟可透過聯絡聲明（LS）及公司貢獻進行合作。四、工作劃分需透過雙方皆參與的公司內部協調與官方聯絡機制來維持，透過溝通強化合作。

聯合工作坊的成果顯示，產業主要參與者對於雙方合作必要性、高層次工作分工原則，以及避免碎片化風險的重要性達成共識。3GPP將繼續主導全球標準，定義整體架構；O-RAN聯盟在RAN領域透過開放介面和智慧化補充3GPP規範。整體而言，6G未來發展需要3GPP標準化能力與O-RAN聯盟於開放創新動能上，彼此相輔相成。這種早期協同合作為6G所需的開放架構、智慧化功能及高效能網路奠定堅實基礎，持續的溝通與合作成果，將是6G能否實現願景的基石。

除技術層面整合，雙方合作也重塑全球通訊設備產業版圖。對設備供應商而言，意味產品設計需同時符合3GPP標準與O-RAN開放介面，提升設計彈性與模組化能力成為核心競爭力。對電信營運商及系統整合商來說，這種融合提供更多元的設備採購選項與系統部署彈性，有助降低對單一供應商的依賴，加速網路創新與部署。

Open RAN已在全球愈來愈多網路中落地生根。其核心價值主張如擺脫供應商鎖定、採用「最佳產品組合」、實現多供應商互通的混搭部署等，持續對全球營運商保有強大吸引力。Open RAN對6G至關重要，在於其開放性與智慧化能力。透過開放介面（如rApps和xApps），無線接取網路能具備更高智慧化程度，加速創新技術和應用導入。服務管理與協作和無線接取網路智慧控制器，則為未來更複雜、由多供應商組成的網路提供統一且彈性的控制與自動化基礎。Open RAN的虛擬化、雲端化特點，尤其是與AI／ML技術的深度整合潛力，使其成為構建未來智能、高效能網路不可或缺的一環。

台灣資通訊產業自5G發展以來，已在3GPP標準化、Open RAN自主技術研發與相關供應鏈投入不少心力，並擁有自有5G Open RAN技術基礎；此次也有法人研究單位及晶片業者積極參與討論。面對6G時代，且Open RAN發展是長期趨勢，對台灣產業是挑戰，也是重塑價值鏈角色的契機。

台灣或可思考將戰略重點從傳統硬體製造轉向軟體、系統整合、測試驗證等領域。除深化硬體與開放前傳整合、拓展軟體定義及智慧化解決方案等技術能量，更可利用雲端硬體優勢，發展電信雲基礎設施及相關服務。並藉由5G時代累積的驗測能量，強化測試與驗證服務能力。參與國際標準組織也至關重要，才能掌握標準進程並影響方向。（作者是資策會MIC資深產業分析師）