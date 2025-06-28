Xbox 與 AMD 打造新平台 法人評估：微軟、AMD 雙贏

Xbox宣布與AMD建立全新策略合作，意味微軟將持續投入新一代Xbox遊戲主機開發中，法人機構表示，此舉將是微軟、AMD雙贏的局面。

法人機構表示，Xbox長期採用AMD所設計的半客製化晶片。目前Xbox Series X搭載的是Scarlett SoC SoC，預期新款Xbox效能將會大幅提升，由於微軟強調新款Xbox會顧及與前代的相容性，推測晶片架構仍為x86 ISA ISA，搭載AMD Zen CPU核心，以及Radeon GPU。

雖微軟並未透露新款Xbox預計上市時間，不過，依照過往慣例，微軟會在正式上市前的一年半預告，因此，推測可能的上市時間點落在2026年底。

AMD與微軟合作的首批產品將是ASUS ROG Xbox Ally、Ally X兩款掌機，預計10月底推出；除遊戲主機外，這些新晶片產品也將用於強化Xbox雲端平台服務，預期將大幅提升Game Pass雲端串流體驗，這一合作不僅強化微軟與AMD在遊戲晶片上的結盟，也意味著微軟欲透過自研晶片設計進一步優化成本結構與毛利率。

同時，微軟藉由跨主機、掌機與雲端的整合策略，使營收來源不再依賴單一硬體銷售，對AMD而言，此合作有助於強化其半客製化業務，鞏固在遊戲與邊緣運算市場的市占。